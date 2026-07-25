Bhayangkara FC Resmi Rekrut Luke Xavier Keet, Eks Klub Eropa Merapat ke Lampung

Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi merekrut Luke Xavier Keet, pemain berdarah Indonesia-Australia yang berkarier di Eropa. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi mendatangkan Luke Xavier Keet. Pemain berdarah Indonesia-Australia itu siap memulai petualangan barunya di Liga Indonesia setelah menimba pengalaman di sejumlah klub Eropa.
Bhayangkara Presisi Lampung FC mengumumkan kedatangan Luke Xavier Keet melalui akun Instagram resmi klub. Pemain berusia 22 tahun tersebut diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan The Guardians dalam mengarungi kompetisi musim 2026/2027.
Dalam unggahan resminya, Bhayangkara menyambut Luke Keet sebagai bagian dari skuad yang dipersiapkan menghadapi persaingan musim baru.
"Please Welcome @lukekeet. Gelandang berusia 22 tahun yang sempat bermain di beberapa klub Eropa kini berseragam Bhayangkara Presisi Lampung FC," tulis pernyataan resmi klub.
Bergabung dengan Bhayangkara menjadi pengalaman baru bagi Luke. Meski sebagian besar kariernya berkembang di Eropa, pemain kelahiran Jakarta itu mengaku sangat antusias akhirnya bisa merasakan atmosfer sepak bola profesional di Indonesia.
"Saya sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari Bhayangkara Presisi Lampung FC. Ini adalah tantangan baru yang sangat saya nantikan dalam karier saya. Berada di Indonesia rasanya seperti pulang ke rumah, dan saya sudah tidak sabar untuk memberikan penampilan terbaik serta membantu tim meraih target di musim ini," ujar Luke, dikutip dari iLeague.
Sebelum bergabung dengan Bhayangkara, Luke Keet lebih banyak mengembangkan karier di Eropa. Ia mengawali perjalanan sepak bolanya di Spanyol bersama akademi UE Cornella dan UE Viladecans.
Setelah itu, Luke melanjutkan karier di Inggris bersama Walthamstow FC. Pengalamannya kemudian berlanjut di Yunani dengan membela sejumlah klub Super League 2, yakni PAE GS Diagoras, Niki Volos, dan GS Ilioupolis.
Bekal bermain di beberapa negara tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi Luke untuk beradaptasi di kompetisi Indonesia.
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Luke Keet dikenal sebagai pemain serbabisa. Meski lebih sering beroperasi di sektor sayap kiri, pemain dengan tinggi badan 181 sentimeter itu juga mampu dimainkan sebagai bek kiri sesuai kebutuhan tim.
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