Eks Kiper PSS Sleman Muhammad Fahri Merapat ke Bhayangkara Presisi Lampung FC

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyusun skuad menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kali ini, klub berjuluk The Guardians of Saburai tersebut resmi mendatangkan penjaga gawang Muhammad Fahri untuk memperkuat sektor pertahanan.

Kabar bergabungnya kiper asal Aceh itu diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi klub. Dalam unggahan tersebut, Bhayangkara Presisi Lampung FC menyambut Fahri sebagai salah satu sosok yang akan menjadi tembok terakhir di bawah mistar gawang tim.

"Please Welcome @m.fahri717. Kiper asal Aceh yang sudah mengenyam pengalaman di sepak bola Tanah Air, kini menjadi salah satu tembok terakhir The Guardians of Saburai," tulis pernyataan resmi klub.

Kehadiran Muhammad Fahri menjadi bagian dari langkah Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam memperkuat kedalaman skuad.

Pengalaman yang dimiliki pemain berusia 25 tahun itu diharapkan dapat memberikan persaingan sehat sekaligus menambah kualitas di posisi penjaga gawang.

Fahri bukan nama baru di kompetisi sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC, ia memperkuat PSS Sleman pada ajang Pegadaian Championship musim 2025/2026.

Bersama Super Elang Jawa, Fahri mendapat kesempatan tampil dalam 11 pertandingan. Dari penampilannya tersebut, ia berhasil mencatatkan empat clean sheet dengan total waktu bermain mencapai 977 menit.