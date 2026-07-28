PSIS Pertahankan Raffinha, Penyerang Asal Brasil Siap Jadi Andalan Laskar Mahesa Jenar di Liga 2 Musim 2026/2027

PSIS Semarang pastikan Raffinha bertahan dan siap jadi andalan di Liga 2 musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang memastikan Rafael de Sá Rodrigues atau yang lebih dikenal dengan nama Raffinha tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Mahesa Jenar untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Kepastian tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi klub pada Senin (27/7/2026).
Dalam unggahannya, PSIS menuliskan pesan singkat yang menandai berlanjutnya kebersamaan dengan penyerang asal Brasil tersebut. "The story continues in the same badge. Rafael Rodrigues tetap bersama PSIS Semarang untuk kompetisi 2026/27," tulis unggahan PSIS.
Klub juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Raffinha selama membela tim pada musim lalu. "Raffinha datang dengan mencatatkan 10 kali penampilan dan kontribusi empat gol selama musim lalu untuk Laskar Mahesa Jenar. Deu seu melhor, Raffinha," lanjut PSIS.
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Kepastian bertahannya Raffinha menjadi kabar baik bagi PSIS yang tengah mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi musim baru. Pengalaman dan naluri mencetak gol yang dimiliki pemain berusia 34 tahun itu diharapkan kembali menjadi salah satu kekuatan di lini depan.
Raffinha bergabung dengan PSIS pada putaran kedua Pegadaian Championship 2025/2026. Saat itu dia didatangkan dengan status pinjaman dari PSIM Yogyakarta untuk menambah daya gedor tim yang sedang berjuang memperbaiki posisi di klasemen.
Meski baru bergabung pada pertengahan musim, adaptasi Raffinha berlangsung cukup cepat. Dalam 10 pertandingan bersama PSIS, dia mampu menyumbangkan empat gol yang memberi kontribusi penting bagi performa tim sepanjang paruh kedua kompetisi.
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Penampilan tersebut membuat manajemen akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan sang pemain pada musim 2026/2027. Berdasar data Transfermarkt, Raffinha memiliki nama lengkap Rafael de Sá Rodrigues.
Penyerang kelahiran Recife, Brasil, 23 Maret 1992 itu berposisi utama sebagai penyerang tengah, namun juga mampu dimainkan di sektor sayap kiri. Dengan tinggi badan 170 sentimeter, Raffinha dikenal sebagai penyerang yang mengandalkan kecepatan, pergerakan tanpa bola, serta penyelesaian akhir di area kotak penalti.
Sebelum berkarier di Indonesia, ia juga memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub luar negeri dan pernah meraih beberapa gelar, termasuk juara liga di Laos.
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