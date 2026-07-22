Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 16.04 WIB

Reky Rahayu Gabung PSIS Semarang, Laskar Mahesa Jenar Tambah Kiper Berpengalaman demi Misi Kembali ke Super League

PSIS Semarang resmi rekrut Reky Rahayu sebagai kiper berpengalaman. (Istimewa) - Image

PSIS Semarang resmi rekrut Reky Rahayu sebagai kiper berpengalaman. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya kompetisi Championship 2026/2027. Kali ini, Laskar Mahesa Jenar resmi memperkenalkan penjaga gawang berpengalaman, Reky Rahayu, sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat sektor pertahanan.

Pengumuman perekrutan kiper berusia 33 tahun tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PSIS, @psisofficial, pada Selasa (21/7). Dalam unggahannya, manajemen menyambut kedatangan Reky dengan kalimat yang menegaskan kualitas sang penjaga gawang.

"Safe hand, locked in. Kami umumkan perekrutan Reky Rahayu di posisi penjaga gawang baru PSIS Semarang. Reky (33) dengan statistik mentereng bersama klub sebelumnya akan memberikan penyelamatan terbaiknya untuk Laskar Mahesa Jenar. Sugeng rawuh Reky Rahayu," tulis PSIS.

Kehadiran Reky menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Widodo Cahyono Putro yang tengah mempersiapkan diri menghadapi musim baru. PSIS menargetkan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah harus berkompetisi di Championship musim ini.

Sebelum bergabung dengan PSIS, Reky Rahayu tampil bersama PSMS Medan. Penampilannya musim lalu cukup konsisten sehingga membuat manajemen Mahesa Jenar tertarik memboyongnya ke Semarang.

Selain pengalaman bersama PSMS, Reky juga memiliki perjalanan karir yang panjang di sepak bola nasional. Kiper kelahiran Tangerang, 8 Mei 1993, itu pernah memperkuat sejumlah klub seperti Persita Tangerang, Persija Jakarta, Persika Karawang, Bandung United, Kalteng Putra, Persela Lamongan, PSG Pati, hingga Persib Bandung.

Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi saat membela Persib Bandung. Meski lebih sering menjadi pelapis, Reky ikut menjadi bagian skuad Maung Bandung yang berhasil menjuarai Liga 1 musim 2023/2024. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal berharga saat memperkuat PSIS.

Dari sisi pengalaman, Reky diyakini mampu menghadirkan ketenangan sekaligus menjadi sosok senior di ruang ganti. Kehadirannya juga diprediksi akan membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin kompetitif.

Persaingan yang sehat tentu menjadi keuntungan bagi tim pelatih. Dengan beberapa opsi di bawah mistar, PSIS memiliki fleksibilitas dalam menentukan kiper utama sesuai kebutuhan pertandingan sepanjang musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Usai Ujicoba Melawan Persebaya, Fariz Julinar Maurisal Berikan Motivasi untuk Skuad PSIS Semarang - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Ujicoba Melawan Persebaya, Fariz Julinar Maurisal Berikan Motivasi untuk Skuad PSIS Semarang

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.59 WIB

Cerita Panser Biru di Surabaya: Datang Dukung PSIS, Pulang Membawa Kisah Persaudaraan dengan Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Cerita Panser Biru di Surabaya: Datang Dukung PSIS, Pulang Membawa Kisah Persaudaraan dengan Bonek

Rabu, 22 Juli 2026 | 01.45 WIB

Bernardo Tavares Evaluasi Persebaya usai Imbang Lawan PSIS di Laga Pramusim Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Evaluasi Persebaya usai Imbang Lawan PSIS di Laga Pramusim Super League

Selasa, 21 Juli 2026 | 13.53 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore