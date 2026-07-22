Reky Rahayu Gabung PSIS Semarang, Laskar Mahesa Jenar Tambah Kiper Berpengalaman demi Misi Kembali ke Super League

PSIS Semarang resmi rekrut Reky Rahayu sebagai kiper berpengalaman. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya kompetisi Championship 2026/2027. Kali ini, Laskar Mahesa Jenar resmi memperkenalkan penjaga gawang berpengalaman, Reky Rahayu, sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat sektor pertahanan.
Pengumuman perekrutan kiper berusia 33 tahun tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PSIS, @psisofficial, pada Selasa (21/7). Dalam unggahannya, manajemen menyambut kedatangan Reky dengan kalimat yang menegaskan kualitas sang penjaga gawang.
"Safe hand, locked in. Kami umumkan perekrutan Reky Rahayu di posisi penjaga gawang baru PSIS Semarang. Reky (33) dengan statistik mentereng bersama klub sebelumnya akan memberikan penyelamatan terbaiknya untuk Laskar Mahesa Jenar. Sugeng rawuh Reky Rahayu," tulis PSIS.
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Kehadiran Reky menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Widodo Cahyono Putro yang tengah mempersiapkan diri menghadapi musim baru. PSIS menargetkan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah harus berkompetisi di Championship musim ini.
Sebelum bergabung dengan PSIS, Reky Rahayu tampil bersama PSMS Medan. Penampilannya musim lalu cukup konsisten sehingga membuat manajemen Mahesa Jenar tertarik memboyongnya ke Semarang.
Selain pengalaman bersama PSMS, Reky juga memiliki perjalanan karir yang panjang di sepak bola nasional. Kiper kelahiran Tangerang, 8 Mei 1993, itu pernah memperkuat sejumlah klub seperti Persita Tangerang, Persija Jakarta, Persika Karawang, Bandung United, Kalteng Putra, Persela Lamongan, PSG Pati, hingga Persib Bandung.
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Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi saat membela Persib Bandung. Meski lebih sering menjadi pelapis, Reky ikut menjadi bagian skuad Maung Bandung yang berhasil menjuarai Liga 1 musim 2023/2024. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal berharga saat memperkuat PSIS.
Dari sisi pengalaman, Reky diyakini mampu menghadirkan ketenangan sekaligus menjadi sosok senior di ruang ganti. Kehadirannya juga diprediksi akan membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin kompetitif.
Persaingan yang sehat tentu menjadi keuntungan bagi tim pelatih. Dengan beberapa opsi di bawah mistar, PSIS memiliki fleksibilitas dalam menentukan kiper utama sesuai kebutuhan pertandingan sepanjang musim.
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