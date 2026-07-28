Jonathan Bustos Kembali ke Indonesia, PSIS Semarang Lengkapi Trio Pemain Asing untuk Liga 2 Musim 2026/2027

PSIS Semarang rekrut Jonathan Bustos, lengkapi trio asing di Liga 2 musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang kembali memperkuat skuadnya jelang bergulirnya musim 2026/2027. Kali ini, Laskar Mahesa Jenar resmi memperkenalkan gelandang serang asal Argentina Jonathan Ezequiel Bustos, sebagai rekrutan asing terakhir mereka.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @psisofficial. Dalam unggahan, PSIS menyambut kedatangan pemain berusia 32 tahun itu dengan kalimat singkat. "The new number 10 is here, sugeng rawuh, Jonathan Ezequiel Bustos," tulis PSIS.
Bustos akan mengenakan nomor punggung 10. Kehadirannya sekaligus melengkapi komposisi tiga pemain asing PSIS musim ini setelah sebelumnya klub mempertahankan Rafinha asal Brasil dan merekrut Deri Corfe dari Inggris.
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Bagi pecinta sepak bola Indonesia, nama Jonathan Bustos bukanlah sosok asing. Gelandang kelahiran Buenos Aires itu sudah cukup lama berkarir di Indonesia dan memiliki pengalaman bersama sejumlah klub Liga 1 maupun Liga 2.
Sebelum bergabung dengan PSIS, Bustos pernah memperkuat Borneo FC, PSS Sleman, Malut United FC, hingga Persela Lamongan pada putaran pertama Liga 2 musim 2025/2026. Pengalaman tersebut membuatnya diyakini tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia.
Secara permainan, Bustos dikenal sebagai gelandang serang yang memiliki visi bermain bagus, kaki kiri yang akurat, serta kemampuan mengatur tempo pertandingan. Selain piawai menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, ia juga mampu mencetak gol dari lini kedua.
Karakter bermain seperti itu menjadi salah satu alasan PSIS mendatangkannya. Kehadiran Bustos diharapkan mampu menambah kreativitas serangan Laskar Mahesa Jenar, terutama saat menghadapi tim-tim yang bermain rapat di lini pertahanan.
Karier Bustos juga cukup berwarna. Sebelum berkiprah di Indonesia, ia sempat bermain di Argentina bersama Huracán dan Platense. Ia juga pernah mencicipi kompetisi Yunani bersama AEL Larissa serta bermain di Peru bersama Melgar.
Pada awal 2026, Bustos sempat bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Bolivia, The Strongest. Namun, perjalanan bersama klub tersebut tidak berlangsung lama hingga akhirnya dia menerima tawaran dari PSIS Semarang untuk kembali ke Indonesia.
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