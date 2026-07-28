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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.39 WIB

Kendal Tornado FC Bocorkan Desain Stadion Baru Dekat Exit Tol Pegandon, Anto Van Java Siap Bangun Homebase Milik Sendiri

Kendal Tornado FC bocorkan desain stadion baru dekat Exit Tol Pegandon. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC bocorkan desain stadion baru dekat Exit Tol Pegandon. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC mulai menunjukkan keseriusannya dalam membangun fondasi klub untuk jangka panjang. Setelah sukses bertahan di kompetisi Liga 2 musim 2026/2027, klub milik pengusaha asal Kendal, Junianto atau yang akrab disapa Anto Van Java, dikabarkan tengah menyiapkan pembangunan stadion milik sendiri.

Rencana tersebut mencuat setelah akun Instagram @sport_charlie_tc membagikan bocoran desain stadion yang disebut akan dibangun di kawasan dekat Exit Tol Pegandon, Kabupaten Kendal. Lokasi tersebut dinilai strategis karena memiliki akses yang mudah dari berbagai daerah.

Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan bahwa setelah pembangunan lapangan futsal dan lapangan badminton di kompleks Sport Charlie TC Salamsari rampung, proyek berikutnya adalah pembangunan stadion di Kendal.

"Wes ojo kagetan yo lur warga Kendal dan sekitarnya. Setelah dipadepokan @sport_charlie_tc di Salamsari selesai bangun lap futsal dan lap badminton, segera digas di daerah Kendal. Disiapkan, masih pembebasan lahan dan tim desain Wahyu Agung Sipil nyepil bocorannya iki lho lur gawe warga Kendal," tulis akun tersebut.

Unggahan itu langsung menarik perhatian pecinta sepak bola, khususnya masyarakat Kendal. Banyak suporter berharap stadion tersebut benar-benar terealisasi sehingga Kendal Tornado FC bisa segera memiliki markas permanen.

Saat ini Kendal Tornado FC masih menggunakan Stadion Sriwedari, Solo, sebagai kandang sementara dalam mengarungi Liga 2 musim ini. Keputusan tersebut diambil karena Stadion Utama Kebondalem Kendal belum memenuhi standar untuk menggelar pertandingan Liga 2.

Kondisi itu membuat tim berjuluk Laskar Badai Pantura harus menjalani laga kandang jauh dari basis suporter. Kehadiran stadion baru tentu menjadi harapan besar agar atmosfer pertandingan dapat kembali dirasakan langsung oleh masyarakat Kendal.

Meski belum ada keterangan resmi dari manajemen terkait spesifikasi stadion maupun target penyelesaiannya, bocoran desain yang beredar sudah memunculkan optimisme. Proyek ini juga dinilai menjadi bukti komitmen Anto Van Java dalam membangun Kendal Tornado FC tidak hanya dari sisi prestasi, tetapi juga infrastruktur.

Jika pembangunan stadion benar-benar dimulai dalam waktu dekat, Kendal Tornado FC akan menjadi salah satu klub di Indonesia yang memiliki fasilitas sendiri untuk mendukung pembinaan pemain sekaligus meningkatkan pengalaman suporter saat menyaksikan pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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