Kendal Tornado FC Rekrut Eks Juara AFF U-19, Laskar Badai Pantura Targetkan Promosi ke Super League Musim Depan

JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya Championship 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu mendatangkan M Fatchu Rochman untuk memperkuat sektor wing back sekaligus menambah kedalaman skuad demi target promosi super league.

Kehadiran pemain berpengalaman tersebut menjadi bagian dari upaya manajemen membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan jadwal kompetisi Championship yang panjang dan persaingan yang semakin ketat, Kendal Tornado FC terus melengkapi setiap lini agar memiliki banyak pilihan pemain.

Fatchu Rochman bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Dia pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-19 yang sukses menjuarai Piala AFF U-19 2013. Selain itu, pemain berusia matang ini juga memiliki pengalaman membela sejumlah klub, di antaranya Bhayangkara FC dan Sumsel United.

Bagi Fatchu, keputusan bergabung dengan Kendal Tornado FC bukan tanpa alasan. Dia melihat keseriusan klub dalam menyusun tim dengan target yang jelas, yakni promosi ke Liga 1 pada musim depan.

Menurutnya, ambisi besar yang dimiliki manajemen menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya mantap menerima tawaran bergabung bersama Kendal Tornado FC. Selain alasan sepak bola, faktor keluarga juga menjadi pertimbangan penting.

Bermain di Pulau Jawa membuatnya bisa lebih dekat dengan keluarga, terutama sang anak yang ingin lebih sering bertemu ayahnya. Fatchu mengaku sudah mulai merasakan suasana positif di dalam tim. Proses adaptasi berjalan lebih mudah karena para pemain lama menyambutnya dengan baik dan membantu mengenalkan lingkungan baru di dalam skuad.

Dia pun bertekad memberikan kontribusi maksimal sejak masa persiapan hingga kompetisi berlangsung. Bergabung dengan Kendal Tornado FC bukan sekadar melanjutkan karir sebagai pesepak bola profesional, tetapi juga menjadi kesempatan untuk ikut menciptakan sejarah bersama klub asal Kabupaten Kendal tersebut.

Target promosi yang diusung manajemen menjadi motivasi tambahan bagi dirinya. Fatchu berharap seluruh elemen tim bisa bekerja sama dan menjaga konsistensi sepanjang musim sehingga impian tampil di super league dapat terwujud.