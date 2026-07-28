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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.48 WIB

Kendal Tornado FC Rekrut Winger Jepang Yushi Yamaya, Eks Juara J1 League Siap Bawa Laskar Badai Pantura Promosi

Kendal Tornado FC resmi rekrut winger Jepang Yushi Yamaya. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC resmi rekrut winger Jepang Yushi Yamaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Championship 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu resmi memperkenalkan pemain asing keduanya, yakni winger asal Jepang Yushi Yamaya.

Kehadiran Yushi Yamaya diharapkan mampu menambah daya gedor lini serang sekaligus memberikan warna baru dalam permainan Kendal Tornado FC. Pemain kelahiran Kanagawa, 11 Juni 2000, tersebut datang dengan pengalaman bermain di berbagai klub di Jepang hingga kompetisi luar negeri.

Nama Yushi Yamaya sempat mencuri perhatian ketika menjadi bagian dari Yokohama F. Marinos yang menjuarai J1 League musim 2019. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan karir bersama Mito HollyHock, Kagoshima United FC, Yokohama FC, Geylang International di Singapura, Akademisk Boldklub di Denmark, hingga terakhir memperkuat FC Gifu pada 2025.

Bagi Yamaya, bergabung dengan Kendal Tornado FC bukan sekadar mencari tantangan baru. Dia melihat klub asal Jawa Tengah tersebut memiliki visi yang jelas dan ambisi besar untuk berkembang.

"Meskipun tim ini relatif muda, tetapi lingkungannya sangat baik dan punya ambisi besar untuk berprestasi. Karena itu, saya memutuskan bergabung dengan Kendal Tornado FC," ujar Yamaya.

Pemain yang mampu bermain sebagai winger maupun penyerang itu juga mengaku terkesan dengan fasilitas yang dimiliki klub. Menurut dia, Kendal Tornado FC telah menyediakan berbagai sarana yang mendukung kebutuhan pemain selama menjalani kompetisi.

Dia menyebut keberadaan bus tim, pusat kebugaran, hingga mes pemain yang tertata rapi menjadi nilai tambah yang membuatnya semakin yakin menerima tawaran klub.

"Menurut saya, Kendal Tornado FC adalah klub yang sangat bagus karena fasilitas seperti bus, pusat kebugaran (gym), dan mes pemain semuanya tertata dengan baik," kata Yamaya.

Tak hanya itu, Yamaya juga mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer sepak bola Indonesia. Antusiasme suporter dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang ingin segera ia rasakan secara langsung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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