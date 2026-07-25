Gufroni Al Ma'ruf Gabung Adhyaksa FC, Ungkap Alasan Tinggalkan Kendal Tornado

JawaPos.com - Adhyaksa FC kembali aktif di bursa transfer dengan mendatangkan winger Gufroni Al Ma'ruf. Eks pemain Kendal Tornado FC itu siap menjawab tantangan baru di Liga 1 musim 2026/2027.

Adhyaksa FC kembali menambah amunisi baru jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027. Klub tersebut resmi mengumumkan perekrutan winger Gufroni Al Ma'ruf yang sebelumnya membela Kendal Tornado FC.

Adhyaksa FC Resmi Datangkan Gufroni Al Ma'ruf Kepastian transfer Gufroni diumumkan melalui unggahan kolaborasi di akun Instagram resmi Adhyaksa FC bersama akun pribadi sang pemain.

Dalam unggahan tersebut, Adhyaksa FC menyambut kedatangan Gufroni dengan kalimat singkat.

"New Face, New Signing. @gufroni_al."

Bergabungnya Gufroni menjadi bagian dari upaya Adhyaksa FC membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim 2026/2027.

Pemain asal Malang itu dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta mobilitas tinggi dalam membantu serangan dari sektor sayap.

Gufroni Ungkap Alasan Memilih Adhyaksa FC Gufroni menegaskan keputusannya menerima pinangan Adhyaksa FC bukan semata-mata karena kesempatan bermain di Liga 1.

Menurutnya, faktor kenyamanan dan kepercayaan terhadap proyek yang tengah dibangun klub menjadi alasan utama memilih bergabung.