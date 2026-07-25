Gufroni Al Ma'ruf Gabung Adhyaksa FC, Ungkap Alasan Tinggalkan Kendal Tornado

Adhyaksa FC resmi merekrut Gufroni Al Ma'ruf dari Kendal Tornado FC untuk memperkuat skuad menghadapi Liga 1 musim 2026/2027. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Adhyaksa FC kembali aktif di bursa transfer dengan mendatangkan winger Gufroni Al Ma'ruf. Eks pemain Kendal Tornado FC itu siap menjawab tantangan baru di Liga 1 musim 2026/2027.
Adhyaksa FC kembali menambah amunisi baru jelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027. Klub tersebut resmi mengumumkan perekrutan winger Gufroni Al Ma'ruf yang sebelumnya membela Kendal Tornado FC.
Kepastian transfer Gufroni diumumkan melalui unggahan kolaborasi di akun Instagram resmi Adhyaksa FC bersama akun pribadi sang pemain.
Dalam unggahan tersebut, Adhyaksa FC menyambut kedatangan Gufroni dengan kalimat singkat.
"New Face, New Signing. @gufroni_al."
Bergabungnya Gufroni menjadi bagian dari upaya Adhyaksa FC membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim 2026/2027.
Pemain asal Malang itu dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta mobilitas tinggi dalam membantu serangan dari sektor sayap.
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Gufroni menegaskan keputusannya menerima pinangan Adhyaksa FC bukan semata-mata karena kesempatan bermain di Liga 1.
Menurutnya, faktor kenyamanan dan kepercayaan terhadap proyek yang tengah dibangun klub menjadi alasan utama memilih bergabung.
"Bukan hanya karena kesempatan bermain di Liga 1, tetapi juga karena saya merasa berada di lingkungan yang tepat. Presiden klub dan pelatih sudah seperti keluarga bagi saya, jadi saya merasa sangat percaya dengan proyek yang sedang dibangun di sini," ujar Gufroni, dikutip dari iLeague.
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