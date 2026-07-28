Debut Agi Firmansyah Bersama Persija di Piala Presiden 2026, Bukti Sukses Pembinaan EPA Macan Kemayoran

JawaPos.com - Kesempatan emas akhirnya datang bagi Agi Firmansyah. Pemain muda binaan Persija Elite Pro Academy (EPA) itu resmi menjalani debut bersama tim utama Persija Jakarta dalam ajang Piala Presiden 2026.

Momen tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya setelah menempuh proses panjang di akademi Macan Kemayoran. Kepercayaan diberikan tim pelatih saat Persija menghadapi Persebaya Surabaya di fase pramusim.

Agi Firmansyah tampil sejak menit awal dan bermain sepanjang babak pertama sebelum digantikan Stjepan Loncar saat memasuki babak kedua. Penampilan itu menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi yang diperlihatkan Agi selama membela Persija EPA mendapat apresiasi dari tim pelatih.

Kesempatan bermain bersama skuad senior juga menjadi pengalaman berharga yang diyakini akan mempercepat perkembangan pemain muda tersebut. Meski tampil percaya diri di lapangan, Agi mengaku sempat merasakan ketegangan menjelang laga dimulai.

Bermain bersama pemain-pemain yang lebih berpengalaman menjadi tantangan baru baginya. Namun, dukungan dari rekan setim serta arahan para pemain senior membuatnya mampu melewati momen tersebut dengan baik.

Menurut Agi, kehadiran pemain senior sangat membantunya dalam proses adaptasi. Dia merasa lebih tenang menghadapi pertandingan dan lebih mudah mengikuti tempo permainan yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat tampil di level usia muda.

"Saya tentu sangat senang dan bangga bisa mendapatkan kepercayaan bermain bersama skuad utama Persija di Piala Presiden 2026. Ya pastinya ada rasa gugup, tapi saya mencoba tetap fokus pada instruksi pelatih dan bermain semaksimal mungkin. Kehadiran para pemain senior juga sangat membantu saya untuk lebih tenang dan cepat beradaptasi dengan tempo permainan," ujar Agi.

Debut tersebut menjadi salah satu bukti keseriusan Persija dalam memberikan kesempatan kepada pemain hasil pembinaan akademi. Dalam beberapa musim terakhir, klub ibu kota memang terus membuka jalan bagi talenta muda untuk menembus tim utama apabila mampu menunjukkan perkembangan yang konsisten.