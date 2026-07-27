Komentar Shin Tae-yong Soal Gol Bunuh Diri Radovan Pankov saat Persija Jakarta Tumbang dari Persebaya Surabaya

Bek Persija Jakarta Radovan Pankov melakukan gol bunuh diri saat menghadapi Persebaya Surabaya di Grup B Piala Presiden 2026. Sebelumnya, dia pernah mencetak gol ke gawang sendiri saat melawan AC Milan di UEFA Europa League 2020/2021. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memaklumi gol bunuh diri Radovan Pankov saat menghadapi Persebaya Surabaya di laga pertama Grup B Piala Presiden 2026. Menurutnya, gol tersebut terjadi karena chemistry antarpemain masih belum terbentuk sempurna.
Debut Shin Tae-yong berujung pahit. Skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - menelan kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) malam WIB.
Duel tersebut sejatinya berjalan sengit. Namun sayang, Persija Jakarta kebobolan lewat gol bunuh diri Pankov pada menit ke-63. Bek asal Serbia itu salah memberi umpan kepada kiper Aqil Savik sehingga bola meluncur mulus ke gawang sendiri.
Shin Tae-yong sebagai pelatih menilai chemistry Aqil dan Pankov belum terjalin sempurna, mengingat baru didatangkan di bursa transfer Super League 2026/2027. Selain itu, kendala bahasa juga menjadi salah satu faktor di balik gol bunuh diri tersebut.
"Gol yang kami kebobolan kemungkinan besar terjadi karena Aqil dan Pankov baru bergabung belum lama ini. Mungkin ada kesalahan dalam komunikasi di antara mereka karena kendala bahasa,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (27/7/2026).
Meski demikian, Shin Tae-yong sama sekali tidak mempermasalahkan gol memalukan tersebut. Eks pelatih Timnas Indonesia itu yakin kesalahan seperti itu tidak akan terjadi lagi di pertandingan-pertandingan Persija Jakarta berikutnya.
“Namun, saya sudah mengatakan kepada mereka agar tidak terlalu memikirkan hal itu dan fokus bermain sebaik mungkin. Saya yakin seiring berjalannya waktu, kesalahan seperti itu tidak akan terulang lagi,” tutur Shin Tae-yong.
Lebih lanjut, Shin Tae-yong tak ingin kepercayaan diri Pankov dan Aqil menurun karena gol bunuh diri tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu ingin anak asuhnya tetap fokus memberikan performa terbaiknya untuk Persija Jakarta.
“Saya juga berharap Pankov maupun Aqil tidak kehilangan kepercayaan diri. Mereka hanya perlu terus bermain dengan baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya,” tutur Shin Tae-yong.
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