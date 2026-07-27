Risto Mitrevski Minta Persebaya Surabaya Tak Cepat Puas, Usai Kalahkan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Bek Persebaya Surabaya, Risto Mitrevski, meminta timnya tidak cepat puas usai mengalahkan Persija Jakarta pada laga pembuka Piala Presiden 2026. Menurutnya, kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal dalam proses membangun tim yang lebih solid menyambut musim baru.

Meski berhasil mengamankan tiga poin, pemain asal Makedonia Utara itu mengingatkan Green Force masih berada dalam tahap awal persiapan sehingga belum saatnya larut dalam euforia kemenangan.

Persebaya membuka kiprahnya di turnamen pramusim dengan hasil manis setelah menundukkan Persija Jakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam.

Gol tunggal kemenangan lahir pada menit ke-64 melalui gol bunuh diri pemain Persija setelah tekanan tinggi yang dilakukan Alex Martins memaksa lini belakang Macan Kemayoran melakukan kesalahan.

Bagi Risto, kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. Namun, ia menilai hasil positif itu harus diimbangi dengan evaluasi agar performa tim terus berkembang menjelang bergulirnya kompetisi resmi.

Menurutnya, Persebaya baru menjalani sekitar tiga pekan masa persiapan. Karena itu, setiap pertandingan pramusim memiliki peran penting untuk membangun chemistry sekaligus memperkuat organisasi permainan.

"Tentu kami senang bisa meraih kemenangan sekaligus mencatat clean sheet. Namun, ini baru awal. Kami baru memulai persiapan sekitar tiga pekan lalu dan pertandingan ini menjadi langkah berikutnya dalam proses membangun tim yang lebih solid," ujar Risto usai pertandingan, disitir dari situs resmi klub.

Risto Puji Kekompakan Persebaya Pemain yang memasuki musim keduanya bersama Bajol Ijo itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh rekan setim yang tampil disiplin sepanjang laga.

Menurutnya, menghadapi Persija bukan pekerjaan mudah karena lawan memiliki kualitas individu maupun kolektivitas yang sangat baik.