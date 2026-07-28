Mitchell Baker Takjub dengan Atmosfer Stadion Pakansari, Sebut Jadi Pengalaman Terbaik dalam Karirnya

Momen gol dari Mitchell Baker membobol gawang Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Senin (27/7). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia Mitchell Baker mengaku takjub dengan atmosfer Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dia menyebut bermain di hadapan puluhan ribu suporter menjadi pengalaman luar biasa, bahkan yang terbaik sepanjang karirnya.
Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan manis. Skuad Garuda menang telak 5-1 saat menjamu Kamboja di Stadion Pakansari pada Senin (27/7) malam WIB. Lebih dari 22 ribu suporter menjadi saksi kemenangan manis tersebut.
Stadion Pakansari sekaligus menjadi saksi bisu dari debut gemilang Mitchell Baker bersama Timnas Indonesia. Pasalnya, striker berusia 19 tahun tersebut mencetak hattrick dalam laga debut, sekaligus menjadikannya pemain terbaik pada pertandingan tersebut.
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“Menurut saya, atmosfer di stadion benar-benar luar biasa. Dukungan para suporter malam ini sungguh fantastis. Para suporter benar-benar memberikan dorongan kepada kami sepanjang pertandingan. Rasanya sungguh luar biasa,” kata Mitchell Baker dalam konferensi pers usai laga melawan Kamboja, dikutip Selasa (28/7).
Mitchell Baker mengakui bahwa pertandingan tersebut tidak akan pernah dia lupakan. Baginya, ini menjadi pengalaman terbaik dalam karirnya. Sebab, dia tak pernah bermain di depan puluhan ribu suporter seperti itu.
“Sejujurnya, ini mungkin pengalaman terbaik yang pernah saya rasakan sepanjang karir saya. Ini juga pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak yang pernah saya alami,” ungkap Mitchell Baker.
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Lebih lanjut, Mitchell Baker mengaku sangat senang bisa melakoni debut bersama Timnas Indonesia. Pemain Georgetown ini bahkan tidak menyangkan bisa mencetak hattrick dalam pertandingan debutnya.
“Tentu saja, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Rasanya sungguh luar biasa, bahkan lebih baik dari yang pernah saya bayangkan,” ujar dia.
“Saya rasa ada banyak orang di balik layar yang telah membantu saya hingga bisa berada di sini. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di posisi ini, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka,” tambah Mitchell Baker.
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