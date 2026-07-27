Profil Mitchell Baker! Borong 2 Gol untuk Timnas Indonesia di Babak Pertama Lawan Kamboja di Piala AFF 2026

Mitchell Baker merayakan gol pada laga debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja di Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. (Instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com — Mitchell Baker langsung mencuri perhatian saat menjalani debut bersama Timnas Indonesia dengan memborong dua gol ke gawang Kamboja pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).
Penyerang berusia 19 tahun itu membawa Timnas Indonesia unggul 3-0 pada babak pertama sekaligus membuktikan kualitasnya sebagai amunisi baru di lini depan skuad Garuda.
Debut Mitchell menjadi sorotan karena langsung berbuah kontribusi besar.
Kepercayaan pelatih John Herdman untuk memasangnya sebagai ujung tombak sejak menit pertama dibayar tuntas lewat dua gol yang membawa Timnas Indonesia mengendalikan jalannya pertandingan.
John Herdman memberikan kesempatan pertama kepada Mitchell Baker untuk memimpin lini serang Timnas Indonesia menghadapi Kamboja.
Dalam laga tersebut, Mitchell didukung Nadeo Argawinata di bawah mistar serta Rizky Ridho, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, dan Dony Tri Pamungkas di lini belakang.
Lini tengah dihuni Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra yang bertugas menyuplai bola kepada Mitchell.
Keputusan memainkan pemain muda itu sejak awal menjadi salah satu kejutan dalam susunan pemain Timnas Indonesia.
Kepercayaan tersebut langsung dijawab dengan penampilan impresif.
Mitchell mencetak dua gol pada babak pertama, sementara satu gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh sehingga Timnas Indonesia unggul 3-0 sebelum turun minum.
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