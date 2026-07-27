Bruno Moreira Siap Berikan 100 Persen saat Hadapi Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com – Sebenarnya, ada beberapa klub Super League yang ingin merekrut Bruno Moreira setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya. Bahkan, tawaran yang diterimanya lebih tinggi. Namun, pemain asal Brasil itu menolak karena tidak ingin melawan Green Force, klub yang dicintainya.

Bruno akhirnya memilih berkarier di luar Indonesia dengan bergabung bersama Port FC di Thailand. Namun, Port FC ternyata mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang salah satu pertandingannya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

"Ketika meninggalkan Indonesia, saya tidak pernah membayangkan akan kembali ke sini dan bermain lagi di GBT," katanya kepada Jawa Pos seusai jumpa pers pertandingan perdana Grup B Piala Presiden 2026 antara Port FC dan PSMS Medan kemarin (26/7).

Dalam pertandingan tersebut, Bruno diturunkan sejak menit awal.

Pemain berusia 27 tahun itu juga tidak pernah membayangkan akan menghadapi Persebaya.

"Namun, inilah sepak bola. Sekarang saya di Port FC dan, jika pelatih memainkan saya, mungkin saya akan menghadapi Persebaya (1/8)," lanjutnya.

Bahkan, pemain yang mengawali karier juniornya di Santos itu menegaskan siap mengerahkan 100 persen kemampuannya jika dipercaya bermain melawan Persebaya. Ia akan tetap bersikap profesional.

"Jika pelatih memainkan saya, saya akan bermain dengan 100 persen kemampuan saya saat melawan Persebaya," tuturnya.

Meski demikian, Bruno tetap menghormati Persebaya. Cintanya kepada Persebaya tidak luntur sedikit pun.