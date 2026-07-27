Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja: Rizky Ridho Kapten, Mitchell Baker Debut di Piala AFF 2026

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Kamboja resmi diumumkan. Rizky Ridho menjadi kapten, Mitchell Baker menjalani debut. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Rizky Ridho dipercaya mengenakan ban kapten, sementara Mitchell Baker langsung menjalani debut bersama Skuad Garuda.
Rizky Ridho dipercaya mengenakan ban kapten, sedangkan Mitchell Baker langsung menjalani debut bersama Skuad Garuda.
Pertandingan Timnas Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7), pukul 20.30 WIB.
Bagi Timnas Indonesia, laga ini menjadi awal perjuangan di ASEAN Championship 2026 dengan target meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Pelatih John Herdman menurunkan sejumlah pemain andalan pada pertandingan pembuka.
Di bawah mistar gawang, Nadeo Argawinata dipercaya menjadi starter. Kiper anyar Persija Jakarta itu dipilih berkat pengalaman yang dimilikinya dibandingkan Cahya Supriadi dan Muhammad Riyandi.
Di lini belakang, Herdman memasang Sandy Walsh dan Rizky Ridho sebagai duet bek tengah. Keduanya didukung Shayne Pattynama di sisi kiri dan Eliano Reijnders di sisi kanan.
Pada sektor tengah, Thom Haye, Marc Klok, dan Ivar Jenner dipercaya mengatur ritme permainan sekaligus menjaga keseimbangan tim.
Di lini depan, Mitchell Baker langsung dipercaya menjadi ujung tombak.
Pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi itu menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada pertandingan resmi pertamanya.
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