Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 28 Juli 2026 | 04.23 WIB

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Kamboja: Mitchell Baker Brace, Garuda Unggul 3-0 di Piala AFF 2026

Timnas Indonesia unggul 3-0 atas Kamboja di babak pertama Piala AFF 2026 berkat dua gol Mitchell Baker dan satu gol Sandy Walsh. (Dok. PSSI) - Image

Timnas Indonesia unggul 3-0 atas Kamboja di babak pertama Piala AFF 2026 berkat dua gol Mitchell Baker dan satu gol Sandy Walsh. (Dok. PSSI)

JawaPos.com - Timnas Indonesia tampil dominan pada babak pertama laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Dua gol Mitchell Baker dan satu gol Sandy Walsh membawa Skuad Garuda unggul telak 3-0 atas Kamboja di Stadion Pakansari. Laga berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung mengendalikan permainan sejak menit-menit awal.

Skuad Garuda membuka keunggulan pada menit ketujuh melalui sundulan Mitchell Baker. Penyerang yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia itu sukses memanfaatkan umpan Thom Haye dari situasi bola mati.

Indonesia terus menekan pertahanan Kamboja. Hasilnya, Mitchell Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15 setelah menyambar umpan Eliano Reijnders.

Selang tiga menit, Baker hampir mencetak hattrick. Namun, sontekannya gagal mengenai bola dengan sempurna.

Tak lama berselang, Sandy Walsh nyaris menambah keunggulan Indonesia. Sayangnya, tendangannya masih membentur tiang gawang.

Sandy akhirnya ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Bek anyar Persib Bandung itu mencetak gol lewat sundulan keras setelah memanfaatkan sepak pojok Thom Haye.

Sementara itu, Kamboja kesulitan mengembangkan permainan. Hingga pertandingan memasuki menit ke-35, gawang Nadeo Argawinata nyaris tidak mendapat ancaman berarti.

Pada menit ke-40, Thom Haye hampir memperbesar keunggulan Indonesia melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.

Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

Selasa, 28 Juli 2026 | 04.15 WIB

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja: Rizky Ridho Kapten, Mitchell Baker Debut di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja: Rizky Ridho Kapten, Mitchell Baker Debut di Piala AFF 2026

Selasa, 28 Juli 2026 | 03.16 WIB

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini - Image
Sepak Bola Indonesia

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini

Selasa, 28 Juli 2026 | 02.26 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore