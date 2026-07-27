Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Kamboja: Mitchell Baker Brace, Garuda Unggul 3-0 di Piala AFF 2026

Timnas Indonesia unggul 3-0 atas Kamboja di babak pertama Piala AFF 2026 berkat dua gol Mitchell Baker dan satu gol Sandy Walsh. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - Timnas Indonesia tampil dominan pada babak pertama laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Dua gol Mitchell Baker dan satu gol Sandy Walsh membawa Skuad Garuda unggul telak 3-0 atas Kamboja di Stadion Pakansari. Laga berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.
Timnas Indonesia langsung mengendalikan permainan sejak menit-menit awal.
Skuad Garuda membuka keunggulan pada menit ketujuh melalui sundulan Mitchell Baker. Penyerang yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia itu sukses memanfaatkan umpan Thom Haye dari situasi bola mati.
Indonesia terus menekan pertahanan Kamboja. Hasilnya, Mitchell Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15 setelah menyambar umpan Eliano Reijnders.
Selang tiga menit, Baker hampir mencetak hattrick. Namun, sontekannya gagal mengenai bola dengan sempurna.
Tak lama berselang, Sandy Walsh nyaris menambah keunggulan Indonesia. Sayangnya, tendangannya masih membentur tiang gawang.
Sandy akhirnya ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Bek anyar Persib Bandung itu mencetak gol lewat sundulan keras setelah memanfaatkan sepak pojok Thom Haye.
Sementara itu, Kamboja kesulitan mengembangkan permainan. Hingga pertandingan memasuki menit ke-35, gawang Nadeo Argawinata nyaris tidak mendapat ancaman berarti.
Pada menit ke-40, Thom Haye hampir memperbesar keunggulan Indonesia melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.
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Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.
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