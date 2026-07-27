Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A, Senin (27/7) malam. Berikut jadwal pertandingan, prediksi susunan pemain, serta link live streaming duel Skuad Garuda.

Pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, itu akan dimulai pukul 20.30 WIB dan disiarkan langsung RCTI. Laga juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming resmi.

Belum pernah meraih gelar juara Piala AFF membuat Timnas Indonesia asuhan John Herdman memikul ekspektasi tinggi dari para pencinta sepak bola Tanah Air.

Selain kualitas sang pelatih, Skuad Garuda juga diperkuat sejumlah pemain yang memiliki kualitas individu mumpuni, seperti Thom Haye, Rizky Ridho, Beckham Putra, hingga Mitchell Baker.

Namun, gelandang Marselino Ferdinan masih diragukan tampil karena mengalami cedera.

"Ya, peluang Marselino bermain 50:50 karena namanya cedera, jadi masih dalam pantauan tim dokter setelah menjalani MRI (Magnetic Resonance Imaging)," kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, dikutip dari ANTARA.

Herdman Waspadai Kamboja Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku telah mempelajari permainan Kamboja saat menghadapi Singapura pada laga pertama Grup A.

Dalam pertandingan tersebut, Kamboja kalah 1-2.

"Kamboja adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit. Namun, fokus kami tetap pada Timnas Indonesia, identitas permainan kami, koneksi, chemistry, dan semangat tim," kata pelatih asal Inggris itu.