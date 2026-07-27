Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini

Link live streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026, lengkap dengan jadwal, jam tayang, dan prediksi susunan pemain. (Dok. PSSI)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A, Senin (27/7) malam. Berikut jadwal pertandingan, prediksi susunan pemain, serta link live streaming duel Skuad Garuda.
Pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, itu akan dimulai pukul 20.30 WIB dan disiarkan langsung RCTI. Laga juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming resmi.
Belum pernah meraih gelar juara Piala AFF membuat Timnas Indonesia asuhan John Herdman memikul ekspektasi tinggi dari para pencinta sepak bola Tanah Air.
Selain kualitas sang pelatih, Skuad Garuda juga diperkuat sejumlah pemain yang memiliki kualitas individu mumpuni, seperti Thom Haye, Rizky Ridho, Beckham Putra, hingga Mitchell Baker.
Namun, gelandang Marselino Ferdinan masih diragukan tampil karena mengalami cedera.
"Ya, peluang Marselino bermain 50:50 karena namanya cedera, jadi masih dalam pantauan tim dokter setelah menjalani MRI (Magnetic Resonance Imaging)," kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga:Bismillah! Egy Maulana Vikri Kirim Doa untuk Timnas Indonesia Jelang Lawan Kamboja di Piala AFF 2026
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku telah mempelajari permainan Kamboja saat menghadapi Singapura pada laga pertama Grup A.
Dalam pertandingan tersebut, Kamboja kalah 1-2.
"Kamboja adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit. Namun, fokus kami tetap pada Timnas Indonesia, identitas permainan kami, koneksi, chemistry, dan semangat tim," kata pelatih asal Inggris itu.
Laga melawan Indonesia menjadi pertandingan kedua Kamboja di Piala AFF 2026.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!