Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026, Jordi Amat Puji Bali United Training Center

Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat pada pertandingan melawan Saint Kitts & Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). Jordi Amat memuji Bali United Training Center yang menjadi lokasi latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 dan siap hadapi Kamboja. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Jordi Amat memuji kualitas Bali United Training Center yang menjadi lokasi pemusatan latihan skuad Garuda jelang ASEAN Championship 2026. Menurutnya, fasilitas modern dan suasana yang nyaman membantu para pemain menjalani program latihan John Herdman secara maksimal.
Bek senior Jordi Amat mengaku terkesan dengan Bali United Training Center yang menjadi lokasi pemusatan latihan skuad Garuda selama tiga pekan terakhir.
Pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta itu menyebut seluruh pemain menikmati proses latihan di Gianyar.
Menurutnya, suasana yang nyaman dipadukan dengan fasilitas lengkap membuat tim dapat menjalani setiap program yang disusun pelatih John Herdman secara maksimal.
Jordi mengatakan para pemain bekerja keras sepanjang masa pemusatan latihan. Meski berlangsung cukup intens, seluruh anggota tim tetap menjaga semangat karena merasa mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk berkembang.
Ia mengaku Bali United Training Center memberikan pengalaman yang sangat positif. Selain memiliki fasilitas modern, lokasi tersebut juga menghadirkan suasana yang membuat para pemain bisa fokus menjalani persiapan menuju turnamen.
"Kami menikmati seluruh proses selama berada di sini. Latihan berjalan sangat keras, tetapi semuanya terasa menyenangkan karena tempatnya sangat baik," ungkap Jordi.
Kini fokus Timnas Indonesia beralih ke pertandingan pertama Grup A ASEAN Championship 2026.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin (27/7/2026) malam di Stadion Pakansari, Bogor.
Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Persaingan diprediksi berlangsung ketat sehingga setiap pertandingan menjadi sangat penting dalam upaya mengamankan tiket ke babak berikutnya.
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