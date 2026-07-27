Bismillah! Egy Maulana Vikri Kirim Doa untuk Timnas Indonesia Jelang Lawan Kamboja di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Egy Maulana Vikri memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan memulai perjuangan di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Winger Dewa United itu berharap skuad Garuda mampu mengawali turnamen dengan kemenangan saat menghadapi Kamboja.

Pertandingan Grup A tersebut akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7), pukul 20.30 WIB.

Melalui unggahan di media sosial, pemain Dewa United itu menyampaikan doa dan dukungannya untuk skuad Garuda.

"Bismillah ya Allah," tulis Egy melalui akun Instagram pribadinya, Senin (27/7).

Egy Punya Rekam Jejak di Piala AFF ASEAN Championship bukan turnamen yang asing bagi Egy Maulana Vikri. Pemain berusia 24 tahun itu telah tampil pada dua edisi sebelumnya, yakni Piala AFF 2020 (digelar pada 2021) dan Piala AFF 2022.

Pada edisi 2020, Egy turut mengantarkan Timnas Indonesia melaju hingga babak final. Ia bahkan mencetak satu gol pada laga final, meski Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand dengan kekalahan agregat.

Sementara pada Piala AFF 2022, perjalanan Indonesia terhenti di babak semifinal setelah disingkirkan Vietnam.

Pada turnamen tersebut, Egy mencetak dua gol, masing-masing ke gawang Kamboja dan Brunei Darussalam.

Pertama Kali Dipanggil John Herdman Piala AFF 2026 menjadi turnamen pertama bagi Egy Maulana Vikri di bawah asuhan pelatih John Herdman.