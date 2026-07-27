Kevin Diks Kirim Pesan Menyentuh untuk Timnas Indonesia, Jelang Hadapi Kamboja di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Kevin Diks memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan memulai perjuangan di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Meski tidak masuk skuad Garuda, bek Borussia Monchengladbach itu tetap mendoakan agar Indonesia mampu meraih gelar juara untuk pertama kalinya.

Bek Borussia Monchengladbach itu mendoakan yang terbaik bagi rekan-rekannya yang akan berjuang di turnamen tersebut. Meski tidak dapat bergabung bersama Timnas Indonesia, Kevin Diks menegaskan dukungannya tidak akan pernah surut.

"Hai Indonesia, Kevin di sini. Saya ingin mendoakan semoga tim nasional beruntung di Kejuaraan ASEAN. Meskipun saya jauh, saya akan selalu mendukung kalian. Mari kita berdiri di belakang tim ini. Ayo Garuda," ujar Kevin Diks melalui video yang diunggah akun Instagram resmi Borussia Monchengladbach Indonesia, Senin (27/7).

Tak hanya Kevin Diks, Borussia Monchengladbach Indonesia juga memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia agar mampu mencetak sejarah dengan meraih gelar juara ASEAN Championship 2026.

"Demi menuntaskan satu impian yang kerap mengusik tidur: membawa pulang trofi Piala AFF ke tanah air untuk pertama kalinya," tulis akun Instagram @borussia_id.

Kevin Diks Fokus Jalani Pramusim Bersama Borussia Monchengladbach Kevin Diks tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Bek berusia 29 tahun itu saat ini tengah menjalani program pramusim bersama Borussia Monchengladbach.

Pada laga uji coba melawan RW Essen yang digelar 25 Juli lalu, Kevin Diks tampil sebagai starter dan membantu Borussia Monchengladbach meraih kemenangan 2-1.