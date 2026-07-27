Tidak Dipanggil, Jay Idzes Berikan Dukungan untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes tampil pada pertandingan melawan Saint Kitts & Nevis dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jay Idzes berikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang bakal mengikuti ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga pertama mereka akan menghadapi Kamboja pada Senin, (27/7) pukul 08.30 WIB.
Kapten Timnas Indonesia tersebut mendoakan yang terbaik kepada rekan setimnya yang bakal berjuang di Piala AFF 2026. Jay Idzes mengatakan bahwa dia tidak bisa mengikuti turnamen tersebut kali ini, namun dukungan tetap diberikannya.
"Hai Indonesia, Jay di sini. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk rekan-rekan di tim nasional yang akan bertanding di kejuaraan ASEAN. Sayangnya, saya tidak bisa berada di sana tahun ini. Tapi hati dan dukungan saya selalu bersama mereka. Mari kita bersatu. Kita Garuda," kata Jay Idzes melalui Instagram resmi Sassuolo, Senin (27/7).
Tim Liga Italia tersebut juga mengharapkan prestasi terbaik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sassuolo mengajak seluruh supporter untuk mengawal perjuangan tim asuhan John Herdman agar bisa membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya.
"Dari Italia dengan doa, mari bersama kawal Garuda mencetak sejarah dan membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya!" tulis Sassuolo di Instagram.
Para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa tidak masuk skuad karena Piala AFF 2026 bukanlah kompetisi resmi FIFA. Mereka juga sedang menjalani laga pramusim untuk menghadapi kompetisi di liga masing-masing.
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Seperti Jay Idzes yang sudah bergabung di laga pramusim bersama Sassuolo. Lalu, Calvin Verdonk sudah bertanding bersama Lille di laga persahabatan melawan Royale Union Saint-Gilloise.
Salah satu pemain dari tim Eropa yang sangat ingin dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 adalah Justin Hubner. Bahkan, Sumardji terus membuka komunikasi agar bek Fortuna Sittard tersebut bisa bergabung dengan Timnas Indonesia.
"Justin, sampai dengan hari tadi kita komunikasikan, intinya bahwa kami berharap Justin bisa bergabung. Kami sampai dengan saat ini masih menunggu update perkembangan dari klubnya. Karena berkaitan dengan agenda di luar FIFA ini akan sulit kalau timnya tidak melepas," jelas Sumardji.
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