Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Senin, 27 Juli 2026 | 20.48 WIB

Tidak Dipanggil, Jay Idzes Berikan Dukungan untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes tampil pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes tampil pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jay Idzes berikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang bakal mengikuti ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga pertama mereka akan menghadapi Kamboja pada Senin, (27/7) pukul 08.30 WIB.

Kapten Timnas Indonesia tersebut mendoakan yang terbaik kepada rekan setimnya yang bakal berjuang di Piala AFF 2026. Jay Idzes mengatakan bahwa dia tidak bisa mengikuti turnamen tersebut kali ini, namun dukungan tetap diberikannya.

"Hai Indonesia, Jay di sini. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk rekan-rekan di tim nasional yang akan bertanding di kejuaraan ASEAN. Sayangnya, saya tidak bisa berada di sana tahun ini. Tapi hati dan dukungan saya selalu bersama mereka. Mari kita bersatu. Kita Garuda," kata Jay Idzes melalui Instagram resmi Sassuolo, Senin (27/7).

Tim Liga Italia tersebut juga mengharapkan prestasi terbaik bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sassuolo mengajak seluruh supporter untuk mengawal perjuangan tim asuhan John Herdman agar bisa membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya.

"Dari Italia dengan doa, mari bersama kawal Garuda mencetak sejarah dan membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya!" tulis Sassuolo di Instagram.

Pemain dari Klub Eropa Tidak Masuk Skuad Piala AFF 2026

Para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa tidak masuk skuad karena Piala AFF 2026 bukanlah kompetisi resmi FIFA. Mereka juga sedang menjalani laga pramusim untuk menghadapi kompetisi di liga masing-masing.

Seperti Jay Idzes yang sudah bergabung di laga pramusim bersama Sassuolo. Lalu, Calvin Verdonk sudah bertanding bersama Lille di laga persahabatan melawan Royale Union Saint-Gilloise.

Salah satu pemain dari tim Eropa yang sangat ingin dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 adalah Justin Hubner. Bahkan, Sumardji terus membuka komunikasi agar bek Fortuna Sittard tersebut bisa bergabung dengan Timnas Indonesia.

"Justin, sampai dengan hari tadi kita komunikasikan, intinya bahwa kami berharap Justin bisa bergabung. Kami sampai dengan saat ini masih menunggu update perkembangan dari klubnya. Karena berkaitan dengan agenda di luar FIFA ini akan sulit kalau timnya tidak melepas," jelas Sumardji.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Menebak Siapa Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Bocorannya dari Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Menebak Siapa Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Bocorannya dari Persija

Senin, 27 Juli 2026 | 19.32 WIB

Mitchell Baker Jadi Kejutan! Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Lawan Kamboja di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Mitchell Baker Jadi Kejutan! Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Lawan Kamboja di Piala AFF 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 18.29 WIB

Prediksi Line-up Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini: Tanpa Marselino, Andalkan Thom Haye dan Ivar Jenner - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Line-up Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini: Tanpa Marselino, Andalkan Thom Haye dan Ivar Jenner

Senin, 27 Juli 2026 | 18.22 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore