Mitchell Baker Jadi Kejutan! Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Lawan Kamboja di Piala AFF 2026

Mitchell Baker berpeluang menjadi starter saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. (Instagram/@_mitchell.baker)
JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi menurunkan Mitchell Baker sebagai ujung tombak saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).
Skuad Garuda membidik kemenangan untuk mengamankan tiga poin pertama Grup A sekaligus membuka peluang lolos ke semifinal.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memiliki sejumlah opsi untuk meracik komposisi terbaik menghadapi Kamboja.
Salah satu kejutan yang berpotensi terjadi adalah kepercayaan kepada Mitchell Baker untuk tampil sejak menit awal sebagai target man di lini depan.
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Pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 WIB. Duel tersebut bakal menjadi ujian pertama bagi Herdman dalam membawa skuad Garuda bersaing di turnamen antarnegara Asia Tenggara 2026.
Siapa yang Mengisi Posisi Kiper dan Lini Belakang Timnas Indonesia?
Nadeo Argawinata diprediksi menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja.
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Kiper yang baru direkrut Persija Jakarta itu memiliki pengalaman lebih dibandingkan penjaga gawang lain dalam skuad Garuda.
Kepercayaan kepada Nadeo cukup masuk akal karena laga pembuka membutuhkan sosok yang tenang dalam mengawal pertahanan.
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