Menebak Siapa Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Bocorannya dari Persija

Pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala AFF 2026. Salah satu hal yang menarik untuk dinantikan adalah sosok pemain yang bakal ditunjuk pelatih John Herdman sebagai kapten skuad Garuda.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah memilih 26 nama untuk mengarungi Piala AFF 2026. Dari ke-26 nama tersebut, mayoritas merupakan pemain yang merumput di kompetisi domestik Super League.
Jay Idzes, yang sejatinya merupakan kapten Timnas Indonesia tidak ambil bagian di Piala AFF 2026. Mengingat, ajang tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Absennya Idzes pun membuat perbincangan mengenai kapten skuad Garuda menarik untuk dibahas.
Baca Juga:Mitchell Baker Jadi Kejutan! Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Lawan Kamboja di Piala AFF 2026
Sumardji, selaku Ketua Badan Tim Nasional, memberikan komentarnya mengenai figur yang akan menjadi kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pria berkacamata itu tidak bisa memastikan pemain yang akan ditunjuk memakai ban kapten.
Hanya saja, Sumardi mengisyaratkan Rizky Ridho akan dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Namun, ia tidak bisa menggaransi ucapannya tersebut karena belum mendapat informasi dari Herdman.
“(Rizky) Ridho mungkin. Nanti akan kita umumkan ya. Yang pasti kalau kita ngomong skuad ini yang kita semua-semua lihat ya, sama-sama semua kita lihat kan ya Ridho,” kata Sumardji saat ditemui wartawan di Stadion Madya, Jakarta, dikutip Senin (27/7).
Baca Juga:Prediksi Line-up Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026 Malam Ini: Tanpa Marselino, Andalkan Thom Haye dan Ivar Jenner
“Nanti kita lihat ya. Saya belum dapat update dari Coach John siapa yang akan dijadikan kapten tim. Tetapi kembali lagi, penentuan kapten tim nanti malam (Minggu) pasti sudah akan ditentukan siapa yang jadi kapten tim. Ya tentu yang terbaik.
Meski demikian, Sumardji menilai Rizky Ridho merupakan sosok ideal untuk memimpin Timnas Indonesia. Terlebih, eks pemain Persebaya Surabaya itu jadi salah satu pemain paling senior dalam skuad saat ini.
“Ya kalau melihat tim ini ya saya kira Ridho memang layak lah, ya (jadi kapten),” terang Sumardji.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!