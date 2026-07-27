Menebak Siapa Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Bocorannya dari Persija

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala AFF 2026. Salah satu hal yang menarik untuk dinantikan adalah sosok pemain yang bakal ditunjuk pelatih John Herdman sebagai kapten skuad Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah memilih 26 nama untuk mengarungi Piala AFF 2026. Dari ke-26 nama tersebut, mayoritas merupakan pemain yang merumput di kompetisi domestik Super League.

Jay Idzes, yang sejatinya merupakan kapten Timnas Indonesia tidak ambil bagian di Piala AFF 2026. Mengingat, ajang tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Absennya Idzes pun membuat perbincangan mengenai kapten skuad Garuda menarik untuk dibahas.

Sumardji, selaku Ketua Badan Tim Nasional, memberikan komentarnya mengenai figur yang akan menjadi kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pria berkacamata itu tidak bisa memastikan pemain yang akan ditunjuk memakai ban kapten.

Hanya saja, Sumardi mengisyaratkan Rizky Ridho akan dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Namun, ia tidak bisa menggaransi ucapannya tersebut karena belum mendapat informasi dari Herdman.

“(Rizky) Ridho mungkin. Nanti akan kita umumkan ya. Yang pasti kalau kita ngomong skuad ini yang kita semua-semua lihat ya, sama-sama semua kita lihat kan ya Ridho,” kata Sumardji saat ditemui wartawan di Stadion Madya, Jakarta, dikutip Senin (27/7).

“Nanti kita lihat ya. Saya belum dapat update dari Coach John siapa yang akan dijadikan kapten tim. Tetapi kembali lagi, penentuan kapten tim nanti malam (Minggu) pasti sudah akan ditentukan siapa yang jadi kapten tim. Ya tentu yang terbaik.

Meski demikian, Sumardji menilai Rizky Ridho merupakan sosok ideal untuk memimpin Timnas Indonesia. Terlebih, eks pemain Persebaya Surabaya itu jadi salah satu pemain paling senior dalam skuad saat ini.