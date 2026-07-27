Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026: Skuad Garuda bakal Menang Telak!

Pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0 pada laga Piala AFF 2026 atau kini bernama Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi peluang skuad Garuda untuk meraih tiga poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen setelah sementara tertahan di peringkat ketiga Grup A.
Duel Timnas Indonesia vs Kamboja menjadi salah satu laga penting bagi perjalanan tim Merah Putih di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut.
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Kemenangan akan membuka peluang Indonesia bersaing dengan Vietnam dan Singapura yang sudah lebih dulu mengoleksi poin di Grup A.
Mengapa Timnas Indonesia Lebih Diunggulkan Lawan Kamboja?
Timnas Indonesia memiliki modal kuat menjelang pertandingan melawan Kamboja karena catatan pertemuan terakhir menunjukkan dominasi skuad Garuda.
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Dalam lima perjumpaan terakhir, seluruh pertandingan berhasil dimenangkan Indonesia atas Kamboja.
Rekor tersebut membuat Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Selain faktor sejarah pertemuan, kualitas pemain dan pengalaman tampil di level internasional membuat tim asuhan John Herdman lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.
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