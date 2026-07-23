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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 Juli 2026 | 00.42 WIB

Promosi ke Liga 2, PSGC Ciamis Dirumorkan Akan Mendatangkan Gelandang Asal Kostarika Johan Bonilla

PSGC Ciamis dikabarkan mendatangkan pemain asal Kosta Rika Johan Bonilla untuk menambah kekuatan di sektor lini tengah. (Istimewa) - Image

PSGC Ciamis dikabarkan mendatangkan pemain asal Kosta Rika Johan Bonilla untuk menambah kekuatan di sektor lini tengah. (Istimewa)

JawaPos.com - PSGC Ciamis dikabarkan tengah bergerak aktif di bursa transfer setelah memastikan promosi ke Liga 2 musim 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Galuh itu disebut-sebut berpeluang mendatangkan pemain asal Kosta Rika, Johan Bonilla, untuk menambah kekuatan di sektor lini tengah.

Kabar tersebut mulai beredar menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2. Jika terealisasi, kehadiran Bonilla akan menjadi salah satu rekrutan asing yang menarik perhatian, mengingat pengalamannya bermain di kompetisi kasta tertinggi Kosta Rika.

Johan Bonilla merupakan gelandang serang berusia 30 tahun yang lahir di San José, Kosta Rika, pada 30 Mei 1996. Selain beroperasi sebagai playmaker, pemain berkaki kiri ini juga mampu dimainkan di posisi sayap kiri sehingga memberikan variasi dalam skema permainan tim.

Berdasar data Transfermarkt, Bonilla memiliki tinggi 168 sentimeter dan saat ini berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Sporting FC pada 1 Juli 2026. Status bebas transfer tersebut membuat proses negosiasi dinilai lebih terbuka bagi klub yang berminat menggunakan jasanya.

Dalam perjalanan karirnya, Bonilla dikenal sebagai pemain yang mengandalkan kreativitas, visi bermain, serta kemampuan mengatur tempo permainan dari lini kedua. Pengalamannya di kompetisi Kosta Rika juga menjadi modal penting apabila benar-benar berkarier di sepak bola Indonesia.

Bagi PSGC Ciamis, mendatangkan pemain berpengalaman menjadi salah satu langkah yang masuk akal. Sebagai tim promosi, mereka membutuhkan komposisi skuad yang mampu bersaing menghadapi kerasnya persaingan Liga 2.

Kehadiran gelandang kreatif seperti Bonilla diyakini dapat meningkatkan kualitas serangan tim, terutama dalam menciptakan peluang bagi para penyerang. Fleksibilitasnya bermain di lebih dari satu posisi juga menjadi nilai tambah yang bisa dimanfaatkan pelatih.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari manajemen PSGC Ciamis mengenai kesepakatan dengan Johan Bonilla. Informasi yang beredar masih sebatas rumor transfer yang berkembang menjelang dimulainya musim baru.

Apabila transfer tersebut benar-benar terwujud, Bonilla berpotensi menjadi pemain asal Kosta Rika yang mewarnai kompetisi Liga 2 Indonesia. Kehadirannya tentu akan menambah daya tarik kompetisi sekaligus menjadi harapan baru bagi pendukung PSGC Ciamis yang ingin melihat tim kesayangannya tampil kompetitif pada musim pertamanya setelah promosi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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