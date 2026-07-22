Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 22.30 WIB

Aturan Baru Liga Thailand Hapus Kuota ASEAN, Sandy Walsh hingga Pratama Arhan Pilih Tinggalkan Klub

Sandy Walsh bersama Buriram United. (Instagram @buriramunitedofficial) - Image

Sandy Walsh bersama Buriram United. (Instagram @buriramunitedofficial)

JawaPos.com - Perubahan regulasi pemain asing di Liga Thailand mulai memunculkan dampak besar terhadap pemain-pemain Asia Tenggara.

Mulai musim kompetisi terbaru, Thai League tidak lagi menerapkan kuota khusus bagi pemain ASEAN. Sebagai gantinya, seluruh pemain dari kawasan Asia Tenggara kini masuk dalam kategori pemain asing bebas bersama pemain non-lokal lainnya.

Kebijakan tersebut membuat persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad semakin ketat. Klub-klub Thailand kini harus lebih selektif dalam menentukan pemain asing yang dipertahankan karena seluruh nama akan bersaing memperebutkan kuota yang sama.

Sejumlah pemain ASEAN akhirnya memilih mengakhiri perjalanan mereka di Liga Thailand. Dari Indonesia, dua nama yang cukup menyita perhatian adalah Sandy Walsh dan Pratama Arhan.

Sandy Walsh memutuskan melanjutkan karier bersama Persib Bandung setelah meninggalkan klubnya di Thailand. Bek Timnas Indonesia itu diharapkan menjadi tambahan kekuatan Maung Bandung dalam menghadapi kompetisi domestik maupun ajang Asia musim ini.

Sementara itu, Pratama Arhan juga kembali ke Indonesia dengan bergabung bersama Persija Jakarta. Kepindahan tersebut menjadi kesempatan bagi bek kiri Timnas Indonesia untuk memperoleh menit bermain lebih konsisten sekaligus memperkuat lini pertahanan Macan Kemayoran.

Tak hanya pemain Indonesia, regulasi baru tersebut juga berdampak kepada pesepak bola Singapura.

Ilhan Fandi memilih pulang ke negaranya dan bergabung dengan Lion City Sailors setelah mengakhiri kiprahnya di Liga Thailand.

Sementara sang kakak, Irfan Fandi, hingga kini masih belum memiliki klub baru setelah berpisah dengan tim lamanya.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Eks Timnas Bosnia dan Herzegovina Perkuat Lini Tengah! Stjepan Loncar Resmi Ditebus Persija Jakarta dari Klub Kroasia - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Timnas Bosnia dan Herzegovina Perkuat Lini Tengah! Stjepan Loncar Resmi Ditebus Persija Jakarta dari Klub Kroasia

Minggu, 19 Juli 2026 | 17.36 WIB

Persija Punya Duet Mematikan, Denis Kolinger Siap Jadi Target Lemparan Juah Pratama Arhan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Punya Duet Mematikan, Denis Kolinger Siap Jadi Target Lemparan Juah Pratama Arhan

Kamis, 16 Juli 2026 | 03.21 WIB

Datangkan 5 Rekrutan Anyar, Ini Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta di Super League Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Datangkan 5 Rekrutan Anyar, Ini Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta di Super League Musim Depan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 19.30 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore