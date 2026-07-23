Bhayangkara FC Siapkan Tim Baru untuk Musim 2026/27, Awan Setho hingga Ferarri Tetap Bertahan

Ilustrasi skuad Bhayangkara FC musim lalu. (I.League)
JawaPos.com - Bhayangkara FC mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Manajemen The Guardians mengambil langkah tegas dengan mempertahankan sejumlah pemain lokal yang dinilai masih menjadi bagian penting tim, sekaligus melakukan perombakan besar melalui pelepasan 15 pemain.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh setelah berakhirnya super league musim lalu. Bhayangkara FC ingin membangun skuad yang lebih kompetitif sehingga proses pembentukan tim dilakukan sejak awal masa pramusim.
Melalui pengumuman resmi klub, Bhayangkara FC memastikan sejumlah pemain lokal tetap menjadi bagian dari proyek musim depan. Di bawah mistar gawang, Awan Setho Raharjo kembali mendapat kepercayaan sebagai salah satu penjaga gawang utama.
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Pada sektor pertahanan, Bhayangkara mempertahankan bek senior I Putu Gede Juni Antara. Selain itu, Muhammad Ferarri yang menjadi salah satu bek muda potensial Indonesia juga tetap dipertahankan bersama Frengky Missa untuk memperkuat lini belakang.
Di lini tengah hingga depan, sejumlah nama juga dipastikan bertahan. Wahyu Subo Seto, Teuku Muhammad Ichsan, Sani Rizki Fauzi, Ryan Kurnia, Ginanjar Wahyu Ramadhani, dan Evandra Florasta masih akan mengenakan seragam The Guardians pada musim 2026/27.
Di sisi lain, Bhayangkara FC juga melakukan perombakan cukup besar dengan melepas 15 pemain. Keputusan tersebut mencakup pemain asing, naturalisasi, hingga beberapa pemain lokal yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad utama.
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Dari kelompok pemain asing dan naturalisasi, klub resmi berpisah dengan Leo Silva, Christian Ilic, Alan Cardoso, Slavko Damjanovic, Sho Yamamoto, Privat Mbarga, Ilija Spasojevic, Fareed Sadat, serta Ryo Matsumura. Sementara itu, sejumlah pemain lokal yang tidak lagi menjadi bagian dari tim adalah Titan Agung, Raya Surya, Aqil Savik, Dendy Sulistyawan, David Maulana, Adri Idrus, dan Septian Iqbal.
Perubahan komposisi pemain ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring aktivitas Bhayangkara FC di bursa transfer. Manajemen diprediksi akan mendatangkan beberapa wajah baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan para pemain tersebut.
Sebagai bagian dari persiapan pramusim, seluruh pemain yang masih bertahan bersama jajaran staf telah menjalani medical check-up. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kondisi kesehatan, kebugaran, dan kesiapan fisik setiap pemain sebelum memasuki program latihan dengan intensitas yang lebih tinggi.
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