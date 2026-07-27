Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Kamboja Jadi Lawan Perdana, Vietnam Paling Berat

JawaPos.com - Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026 menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Nirgelar sejak edisi pertama, membuat rasa penasaran untuk mengakhiri puasa gelar terpatri pada turnamen tahun ini.

Tim nasional Indonesia tergabung di Grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pada laga perdana, Kamboja akan menjadi lawan pertama bagi anak asuh John Herdman dan akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Kemenangan jelas menjadi target utama Thom Haye dan rekan untuk memudahkan langkah di laga selanjutnya terutama saat bertemu lawan terberat, Vietnam pada pertandingan ketiga fase grup.

Jelang Piala AFF 2026, skuad Garuda melakukan training camp di Bali selama dua pekan untuk mematangkan strategi dan mempersiapkan fisik pemain yang sedang dalam kondisi off season. Setelah melihat kesiapan para pemain, John Herdman memilih 26 pemain untuk dibawa ke turnamen Piala AFF 2026.

Para pemain senior seperti Jordi Amat, Thom Haye, Sandy Walsh, hingga Shayne Pattynama akan memimpin pemain-pemain muda seperti Dony Tri Pamungkas, Jens Raven, hingga pemain naturalisasi baru, Mitchell Baker.

Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026/ASEAN Championship 2026

27 Juli 2026

Indonesia vs Kamboja

Kick-off: 20.30 WIB