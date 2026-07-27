Profil Mitchell Baker, Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Asal Usul hingga Bermain di Klub Mana?

JawaPos.com - Pada ajang Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026, terdapat wajah baru di skuad Timnas Indonesia. Mitchell Baker menjadi pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI. Berposisi sebagai striker, keran gol diharapkan akan mengalir dari dirinya. Berikut profil Mitchell Baker, mulai dari asal keturunan Indonesia, perjalanan karier, hingga klub yang dibelanya saat ini.

Mitchell Baker bersiap melakoni debut tim nasional langsung di turnamen resmi, Piala AFF 2026. Meski baru berusia 19 tahun, pelatih John Herdman nampaknya senang dengan potensi sang pemain depan tersebut. Memiliki postur menjulang mencapai 196 cm, membuat timnas Indonesia dapat memainkan strategi umpan panjang ke depan dengan mengirimkan bola ke Baker.

Dikutip dari laman resmi PSSI, pemain bernama lengkap Mitchell Lee Baker melakukan proses pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Senin, 13 Juli 2026 pada pukul 14.00 WIB di Kantor Ditjen AHU, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum, Widodo SH, MH.

"Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," ungkap Mitchell dikutip dari laman resmi PSSI.

Mitchell Baker lahir di Melbourne, Australia, pada 11 Desember 2006 dan memiliki darah Indonesia dari kakek-nenek pihak ibu, Maureen Lee Baker dengan garis keturunan berasal dari Yogyakarta dan Semarang.

Baker memulai karier sepak bola bersama Hong Kong Football Club saat berusia 10 tahun dan bermain selama tiga tahun, sebelum melanjutkan pembinaan di Australia bersama Northcote City dan Melbourne Victory.

Pada usia 15 tahun, Baker mulai hijrah ke Amerika Serikat dengan membela klub Black Rock FC. Saat ini sambil menempuh pendidikan tinggi, Baker juga membela tim kampusnya, Georgetown University.