Prestasi Timnas Indonesia di Piala AFF Sejak 1996: 6 Kali Runner-up, Belum Pernah Juara

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai perjalanan di Piala AFF 2026 atau kini bernama ASEAN Championship dengan melawan Kamboja. Sepanjang keikutsertaan di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara ini, prestasi tim nasional Garuda cukup menarik. Enam kali menembus final, namun semuanya berakhir tanpa membawa trofi.
Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di kawasan ASEAN. Kerap tampil di level lebih tinggi seperti Piala Asia, namun prestasi di AFF tak terlelu menggembirakan.
Sejak pertama kali Piala AFF atau dulu bernama Piala Tiger digelar pada tahun 1996, prestasi tertinggi Timnas Indonesia hanya enam kali runner up dan satu kali meraih peringkat ketiga.
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Penampilan terakhir di partai final terjadi pada tahun 2020. Kala itu, anak asuh Shin Tae-yong takluk dari Thailand pada laga puncak yang digelar di Singapura.
Pada edisi terakhir, PSSI yang meminta Shin Tae-yong menggunakan skuad U-23 harus merasakan dengan gagal lolos dari fase grup. Bahkan salah satu kekalahan terjadi di kandang sendiri dari Filipina.
Kini, di era baru kepelatihan John Herdman, publik sepak bola tanah air menaruh harapan tinggi dengan target meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Terlebih skuad yang dibawa terdiri dari beberapa pemain utama sepert Thom Haye, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Ragnar Oratmangoen.
1996: Peringkat 4
1998: Peringkat 3
2000: Runner-up
2002: Runner-up
2004: Runner-up
2007: Fase grup
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