Risto Mitrevski Bongkar Rahasia Ruang Ganti Persebaya Surabaya: Pemain Bermental Juara Jadi Kunci!

Risto Mitrevski menegaskan Persebaya Surabaya masih dalam proses membangun tim meski sukses mengalahkan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com - Risto Mitrevski mengungkap kondisi ruang ganti Persebaya Surabaya setelah menang atas Persija Jakarta di Piala Presiden 2026, Minggu (26/7).
Bek Green Force itu menyebut kehadiran pemain berpengalaman dan bermental juara membuat suasana tim semakin positif untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Persebaya Surabaya mengawali perjalanan di Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo.
Tiga poin tersebut diraih melalui gol bunuh diri pemain Persija Jakarta pada menit ke-64 setelah tekanan tinggi Alex Martins membuat pertahanan lawan melakukan kesalahan. Hasil positif itu menjadi modal penting bagi skuad asuhan Bernardo Tavares yang baru menjalani persiapan sekitar tiga pekan.
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Meski demikian, Risto Mitrevski menegaskan kemenangan perdana bukan alasan bagi Persebaya Surabaya untuk merasa sudah mencapai target.
Risto Mitrevski menyebut ruang ganti Persebaya Surabaya berada dalam kondisi positif setelah kemenangan atas Persija Jakarta. Menurut pemain asal Makedonia Utara tersebut, para pemain memiliki motivasi besar untuk terus berkembang karena banyak anggota tim memiliki pengalaman menghadapi persaingan level tinggi.
"Tentu saja ketika bermain dengan para pemain yang pernah menjuarai liga dan yang memiliki pengalaman seperti mereka, dan itu bagus,” ujar Risto Mitrevski, Minggu (26/7).
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Risto menilai keberadaan pemain dengan mental juara memberikan dampak besar terhadap perkembangan tim. Menurut dia, pengalaman para pemain senior bisa membantu pemain lain memahami bagaimana menjaga fokus sepanjang musim yang panjang.
Persebaya Surabaya memang melakukan banyak perubahan komposisi pemain untuk musim 2026/2027. Beberapa nama baru seperti Alex Martins, Yuran Fernandes, Miguel Pereira, Yann Kevin Mabella, hingga pemain lokal seperti Ricky Pratama dan Yusuf Meilana menjadi bagian dari upaya Bernardo Tavares membangun skuad yang lebih kompetitif.
Risto Mitrevski menegaskan kemenangan atas Persija Jakarta hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang Persebaya Surabaya. Dia melihat tim masih membutuhkan waktu untuk menyatukan pemain lama dan wajah-wajah baru yang masuk pada bursa transfer.
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