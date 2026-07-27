Persija Jakarta Kalah Lawan Persebaya Surabaya! Shin Tae-yong Bongkar Persiapan Singkat di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya membuka perjalanan di Grup B Piala Presiden 2026 dengan mengalahkan Persija Jakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7). Green Force mengamankan tiga poin berkat gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-63,

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong, mengakui timnya terkendala waktu persiapan yang singkat menghadapi turnamen pramusim tersebut. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya dalam persaingan Grup B Piala Presiden 2026.

Meski gagal membawa timnya meraih hasil positif, Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Persija Jakarta yang dinilai telah bekerja keras sepanjang pertandingan.

Shin Tae-yong Akui Persiapan Persija Jakarta Sangat Singkat Shin Tae-yong mengawali konferensi pers dengan mengucapkan selamat kepada Persebaya Surabaya yang berhasil meraih kemenangan. Menurut dia, laga berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama masih berada dalam tahap membangun performa menjelang kompetisi resmi musim 2026/2027.

"Pertama-tama, kepada tim yang memenangkan pertandingan hari ini Persebaya tim yang menang, saya ucapkan selamat," ujar Shin Tae-yong, Minggu (26/7).

“Kedua tim pemain juga telah bekerja sangat keras dalam pertandingan, proses persiapan kami agak singkat, sehingga prosesnya cukup sulit bagi kedua belah pihak (Persebaya dan Persija). Tetapi saya sangat berterima kasih kepada para pemain kami karena telah memberikan yang terbaik," ucap Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai kondisi tersebut bukan hanya dialami Persija Jakarta, tetapi juga Persebaya Surabaya. Karena itu, dia lebih memilih melihat pertandingan sebagai bagian dari proses membangun kekompakan tim dibanding hanya berfokus pada hasil akhir.

Babak Pertama Berjalan Ketat Tanpa Gol Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta langsung bermain agresif sejak menit awal. Persija Jakarta lebih dahulu menciptakan peluang pada menit kesembilan melalui Victor Jonson Benjamin Dethan yang memanfaatkan kerja sama dengan Witan Sulaeman, tetapi upaya tersebut masih mampu diamankan lini pertahanan Green Force.