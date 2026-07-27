Laga Sulit Persija Jakarta! Rio Fahmi Curhat Kondisi Ruang Ganti Usai Kalah dari Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Bek Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui minimnya persiapan menjadi tantangan saat timnya kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya sukses mengawali Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7).
Green Force mengamankan tiga poin berkat gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-63, sementara Persija Jakarta mengakui minimnya persiapan menjadi salah satu faktor sulitnya menghadapi laga pembuka tersebut.
Bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, tidak menampik timnya menghadapi pertandingan yang berat. Meski kecewa dengan hasil akhir, pemain berusia 24 tahun itu tetap optimistis Macan Kemayoran akan berkembang setelah menjalani persiapan yang lebih matang menuju kompetisi musim 2026/2027.
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Rio Fahmi mengakui Persija Jakarta belum berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Persebaya Surabaya. Menurut dia, waktu persiapan yang sangat singkat membuat tim belum mampu tampil maksimal di laga pembuka Piala Presiden 2026.
"Tentunya bukan pertandingan yang mudah buat kita (Persija), apalagi kita baru latihan sekitar 1 sampai 2 mingguan,” ujar Rio Fahmi, Minggu (26/7).
Rio menjelaskan, program latihan tim bahkan belum memasuki fase peningkatan kondisi fisik. Situasi tersebut membuat para pemain masih beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan tim pelatih.
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“Belum ada persiapan apa-apa ya dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang sekalian semua tahu, mungkin seperti itu," ungkap Rio Fahmi.
Meski harus mengawali turnamen dengan kekalahan, Rio tetap memberikan apresiasi kepada Persebaya Surabaya. Dia juga menegaskan seluruh pemain Persija Jakarta tetap percaya diri bisa menunjukkan perkembangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.
"Jadi, mungkin terasa, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa kedepannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi," terang Rio Fahmi.
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