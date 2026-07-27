Kerendahan Hati Risto Mitrevski! Persebaya Surabaya Beruntung Kalahkan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Risto Mitrevski menegaskan kemenangan Persebaya Surabaya atas Persija Jakarta di Piala Presiden 2026 belum membuat Green Force berpuas diri karena tim masih dalam tahap pembentukan. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com Persebaya Surabaya membuka perjalanan di Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam.
Meski meraih tiga poin penting, bek asing Risto Mitrevski menilai Green Force masih jauh dari performa terbaik dan harus terus berkembang sebelum menghadapi Super League 2026/2027.
Risto Mitrevski menegaskan kemenangan atas Persija Jakarta bukan alasan untuk cepat puas. Menurut bek asal Makedonia Utara itu, Persebaya Surabaya baru memasuki tahap awal pembentukan tim sehingga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Baca Juga:Profil Radovan Pankov! Bek Persija Jakarta Bunuh Diri Lawan AC Milan, Apes Lagi Hadapi Persebaya Surabaya
Green Force memang sukses amankan kemenangan 1-0 pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-64 melalui gol bunuh diri pemain Persija Jakarta setelah tekanan tinggi Alex Martins memaksa lini belakang lawan melakukan kesalahan.
Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Persebaya Surabaya dalam persaingan Grup B. Namun, Risto mengingatkan kemenangan itu tidak boleh membuat seluruh pemain terlena karena persiapan tim baru berjalan sekitar tiga pekan.
"Tentu saja, ini baru permulaan musim, kami baru memulainya sekitar tiga minggu lalu," ujar Risto Mitrevski, Minggu (26/7).
Baca Juga:Jangan Cepat Puas! Bernardo Tavares Apresiasi Kemenangan Persebaya Surabaya Lawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026
Risto Mitrevski menganggap kemenangan atas Persija Jakarta lahir berkat kerja sama seluruh pemain. Menurut dia, Persebaya Surabaya mampu menjaga organisasi permainan sehingga bisa meredam kualitas tim sekelas Persija.
Bek berusia 34 tahun itu juga mengakui Persija Jakarta merupakan lawan yang memiliki kualitas tinggi. Karena itu, kemenangan tipis tersebut menjadi hasil yang patut disyukuri sekaligus menjadi bekal untuk meningkatkan kepercayaan diri tim.
"Dan ini adalah pertandingan kedua kami serta melawan tim besar, skuad yang sangat bagus. Tapi, seperti yang saya bilang, kami bermain sebagai sebuah tim, kami bermain rapat. Kami mencoba menggunakan para pemain kami dalam transisi dan pada akhirnya kami mencetak gol dengan cara seperti itu," tutur Risto Mitrevski.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!