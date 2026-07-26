Nadeo Sebut Indonesia Ingin Tuntaskan Dahaga 30 Tahun Belum Pernah Juara Piala AFF

JawaPos.com - Kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata menegaskan skuad Garuda bertekad mengakhiri penantian 30 tahun meraih gelar juara ASEAN saat tampil pada ASEAN Hyundai Cup 2026 atau yang sebelumnya disebut Piala AFF.

"Selama 30 tahun kita mengikuti Piala AFF belum pernah sekali pun menjadi juara. Pasti kita mau juara dan semoga itu bisa terjadi pada edisi kali ini," kata Nadeo dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (26/7).

Nadeo mengatakan target tersebut dibangun melalui proses yang tengah dijalani tim bersama pelatih kepala John Herdman selama pemusatan latihan di Bali.

Menurut dia, tim pelatih lebih dahulu menitikberatkan pembentukan koneksi antarpemain, hubungan antara pemain dan staf pelatih, serta membangun fondasi permainan sebagai modal menghadapi turnamen.

"Kami fokus membangun koneksi antarpemain, antara pemain dengan pelatih dan semua yang ada di dalam tim. Itu menjadi langkah pertama karena fondasi sangat penting bagi tim nasional saat ini," ujarnya.

Meski memasang target tinggi, Nadeo menilai laga perdana melawan Kamboja tidak akan berjalan mudah sehingga seluruh pemain tetap menjaga fokus dan tidak menganggap remeh calon lawannya.

"Kami sudah melihat pertandingan Kamboja, tetapi itu tidak membuat kami menganggap mereka tim yang mudah dikalahkan. Kami tetap fokus pada identitas permainan kami sendiri dan menjalankan instruksi pelatih," katanya.