3 Hal yang Bikin Senang Igor Tolic, usai Persib Bandung Menang Tipis Lawan Arema FC di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung mengalahkan Arema FC di Grup B Piala Presiden 2026. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7).

Di babak pertama, Persib terus berupaya menjebol gawang Arema FC yang bermain tangguh di lini belakang. Usaha mereka membuahkan hasil saat Uilliam Barros mencetak gol pada menit ke-24.

Memasuki babak kedua, Persib dan Arema FC terus saling jual beli serangan. Namun, hingga laga berakhir skor tidak berubah.

Di laga kemenangan melawan Arema FC, ada tiga hal yang membuat Igor Tolic senang sebagai pelatih. Apa saja hal tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Para pemain sudah kompak Di starting line up, Igor Tolic memainkan tiga pemain baru Persib, mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, dan Balsa Sekulic. Bahkan, ada pemain pinjaman yang baru kembali yaitu Ikhwan Tanamal. Tidak ketinggalan pemain anyar asal Jepang, Gakuto Notsuda juga bermain dari bangku cadangan.

Bagi Igor Tolic, para pemain tersebut sudah menunjukkan kenyamanannya saat bermain bersama. Padahal, mereka baru bersama sekitar dua pekan.

"Ini pertandingan yang sangat bagus. Ini baru pertandingan pertama, tapi saya sudah melihat pemain satu dengan yang lainnya bisa menikmati permainan. Padahal beberapa di antara mereka baru bermain bersama sekitar dua pekan," ujar Igor Tolic saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Sabtu (25/7).

2. Permainan kombinasi Igor Tolic ingin tim asuhannya saling bermain kombinasi untuk membongkar lini belakang Arema FC. Itulah mengapa, dia sangat takjub dengan proses gol pertama yang bermula dari umpan Patricio Matricardi yang diterima Balsa Sekulic dan diselesaikan Uilliam Barros.