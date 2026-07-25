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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 19.52 WIB

Jadwal hingga Prediksi Bursa Persib Bandung vs Arema FC, Berikut Siaran Langsung TV Piala Presiden 2026

Pemain Persib Bandung bersiap menghadapi Arema FC meski kehilangan tujuh pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. (Persib)

JawaPos.com - Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan dimulai pada Sabtu, 25 Juli 2026. Persib Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah bersiap memulai perjuangan dengan melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Berikut jadwal Piala Presiden 2026. 

Menghadapi Arema FC, Persib akan tampil tanpa sejumlah pemain inti yang memperkuat tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF 2026 seperti Marc Klok, Thom Haye, dan Eliano Reijnders. Meski demikian, ajang ini akan menjadi panggung bagi para pemain asing baru.

Sejauh ini Maung Bandung telah melengkapi kuota 11 pemain asing dengan empat di antaranya merupakan debutan bermain di Indonesia, yakni Gabriel Mutombo (Prancis), Gakuto Notsuda (Jepang), Luka Menalo (Bosnia dan Herzegovina), dan Balsa Sekulic (Montenegro).

Meski juga akan tampil dengan sejumlah pemain muda, pelatih Persib Igor Tolic menegaskan timnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan penampilan yang menghibur sebagai bentuk apresiasi kepada Bobotoh yang selalu memberikan dukungan.

"Kami merasa bertanggung jawab memberikan penampilan terbaik untuk Bobotoh yang telah membeli tiket dan akan datang ke stadion untuk hadir mendukung tim ini. Jadi, kami harus tampil dengan tim terbaik," kata Tolic dikutip dari laman resmi klub.

Pelatih asal Kroasia tersebut juga mengatakan tidak memiliki target apapun selain bermain sebaik-baiknya di Piala Presiden kali ini.

"Saya tidak mengharapkan apa pun di Piala Presiden ini, selain memberikan permainan yang menghibur dan untuk menunjukkan hasil latihan. Jadi, kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya pertandingan. Kami juga tidak terlalu mengenal tentang tim yang akan dihadapi, hanya beberapa saja yang kami kenal dari tahun lalu. Sisanya, kami baru akan mengetahuinya besok," ujarnya.

Sementara itu, kubu Arema FC datang ke Bandung dengan membawa 27 pemain. Dikutip dari laman resmi klub, pelatih Marcos Santos memboyong empat penjaga gawang, 10 pemain bertahan, tujuh gelandang, dan enam penyerang. 

Sama seperti Persib, Arema FC juga sudah melengkapi kuota 11 pemain asing dengan 10 di antaranya berasal dari negara yang sama dengan sang pelatih yakni Brasil. Hanya Julian Guevara yang berasal dari Kolombia.

Selain Persib dan Arema FC, di grup A yang dimainkan di Bandung, juga dihuni dua tim luar negeri, DPMM FC asal Brunei dan Tampines Rovers dari Singapura.

Jadwal Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026

Sabtu, 25 Juli 2026

Kick off: 19.30 WIB

Editor: Edi Yulianto
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