Perkuat Sistem Perekrutan Pemain, Persib Bandung Datangkan Pemandu Bakat Asal Mesir

JawaPos.com - Persib Bandung terus bermanuver untuk memperkuat sistem perekrutan pemain. Tim berjuluk Pangeran BIru itu resmi mendatangkan Ahmed El Wardani sebagai Head of Scouting atau kepala pemandu bakat.

Kehadiran kepala pemandu bakat guna memastikan proses pencarian dan perekrutan pemain berjalan lebih sistematis, serta selaras dengan kebutuhan tim dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Persib Bandung untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola klub.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan bahwa kehadiran Ahmed El Wardani merupakan bagian dari strategi klub untuk memperkuat struktur sporting department. Menurutnya, pengalaman, dan jaringan internasional yang dimiliki figur asal Mesir itu akan memberikan dampak positif bagi Pangeran Biru.

"Ahmed El Wardani memiliki pengalaman yang baik dalam bidang talent identification, performance analysis, serta memiliki jaringan yang luas, khususnya di kawasan Asia dan Timur Tengah," ujar Adhitia, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (25/7/).

"Kehadirannya merupakan bagian dari upaya PERSIB untuk terus menyempurnakan sistem scouting sehingga proses rekrutmen pemain dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan tim," sambungnya.

Ahmed Al Wardani memiliki kedekatan dengan Bojan Hodak. Pemegang lisensi AFC A Coaching itu sebelumnya pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Hodak di Kuala Lumpur FC (2021). Selain itu, ia juga sempat berkiprah sebagai asisten pelatih Penang FC pada musim 2025/2026.

Berbekal pengalaman tersebut, Ahmed El Wardani diharapkan mampu memperkuat proses identifikasi pemain potensial, baik dari kompetisi domestik maupun internasional. Lebih jauh, ia diharapkan bisa membangun sistem scouting yang lebih terintegrasi dengan arah pengembangan klub.

"Kami menyambut Ahmed El Wardani sebagai bagian dari keluarga besar PERSIB. Semoga pengalaman, pengetahuan, dan dedikasi yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem scouting, mengembangkan talenta-talenta potensial, serta mendukung PERSIB untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang membanggakan," terang Adhitia.