Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Andalan Baru!

JawaPos.com - Timnas Indonesia diprediksi langsung menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Timnas Kamboja pada matchday kedua Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7) pukul 20.30 WIB.

Laga ini menjadi pertandingan perdana skuad Garuda di turnamen Asia Tenggara sekaligus panggung pembuktian pelatih John Herdman dan striker naturalisasi anyar Mitchell Baker.

Siapa Saja yang Masuk Starter Timnas Indonesia? John Herdman mengerucutkan 26 pemain dari total 50 nama yang mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali. Meski belum mengumumkan susunan pemain inti, sejumlah posisi diprediksi sudah memiliki penghuni utama berdasar pola permainan selama FIFA Matchday dan jalannya TC.

Di bawah mistar, Nadeo Argawinata menjadi kandidat terkuat untuk mengawal gawang Indonesia. Selama TC di Bali, Nadeo menjadi salah satu dari dua penjaga gawang yang berlatih bersama Cahya Supriadi, sementara Herdman memastikan satu kiper tambahan akan diumumkan setelah tim tiba di Jakarta.

Pelatih asal Inggris tersebut juga mengonfirmasi sudah mengantongi daftar final pemain untuk Piala AFF 2026.

“Setiap pertandingan kami harus menyebutkan 23 orang tapi saya mempertahankan 26 pemain dalam roster (daftar pemain),” kata John Herdman di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis.

Namun, Herdman masih menutup rapat siapa saja yang akan tampil sejak menit pertama saat menghadapi Kamboja.

Formasi 3-4-3 Andalan John Herdman Melihat kecenderungan permainan Timnas Indonesia di bawah Herdman, formasi 3-4-3 diperkirakan kembali menjadi pilihan utama. Trio bek diprediksi diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner yang menawarkan kombinasi kecepatan, pengalaman, serta kemampuan membangun serangan dari lini belakang.