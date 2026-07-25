Justin Hubner Dilaporkan Tak Dilepas Fortuna Sittard ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

Justin Hubner tampil konsisten saat Fortuna Sittard taklukkan Excelsior. (X/@justinhubner5)
JawaPos.com - Justin Hubner dilaporkan tidak mendapat izin dari klubnya, Fortuna Sittard, untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nasib bek berpostur jangkung itu pun menjadi sorotan.
Nama Hubner masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Kehadiran bek berusia 23 tahun itu sangat menarik perhatian karena menjadi satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil oleh pelatih John Herdman.
Jika Hubner memenuhi panggilan tersebut, maka artinya ia melewati fase-fase awal bersama Fortuna Sittard di Liga Belanda atau Eredivisie 2026/2027. Sebab, kompetisi tersebut akan kick-off pada 8 Agustus 2026.
Baca Juga:14 Pemain Timnas Indonesia Debut di Piala AFF 2026, Ada Sandy Walsh, Thom Haye hingga Justin Hubner
Dipanggilnya Hubner ke Timnas Indonesia turut menyita perhatian media Belanda, Limburger. Media tersebut mengungkapkan juru bicara Fortuna Sittard menyampaikan bahwa sang pemain saat ini sedang menuju Prancis untuk bergabung dengan tim, bukan ke Timnas Indonesia.
“Dia tetap berada di dalam bus menuju Prancis (untuk laga uji coba Fortuna Sittard melawan FC Metz pada Sabtu sore waktu setempat,” ujar juru bicara Fortuna Sittard, dilansir dari Limburger, Sabtu (25/7/2026).
Bahkan, media tersebut mengungkapkan bahwa Fortuna Sittard telah memberikan informasi sejak jauh-jauh hari kepada PSSI terkait nasib Hubner. Klub berjuluk Fortunezen itu menyampaikan sang pemain tidak tersedia untuk mengikuti turnamen yang bukan bagian dari kalender FIFA.
Baca Juga:Striker Timnas Indonesia Ole Romeny Ungkap Peran Justin Hubner di Balik Keputusannya Gabung Fortuna Sittard
Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender internasional FIFA. Maka itu, setiap klub memiliki hak penuh untuk menentukan apakah akan melepas pemainnya atau tidak.
JawaPos.com sendiri telah menanyakan terkait nasib Hubner kepada Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada balasan.
Jika Hubner tidak dilepas oleh Fortuna Sittard, maka kekuatan Timnas Indonesia berkurang menjadi 25 pemain untuk Piala AFF 2026. Tidak diketahui pasti juga apakah pelatih John Herdman akan mencari sosok pengganti Hubner atau tidak.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS