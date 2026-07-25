Justin Hubner Dilaporkan Tak Dilepas Fortuna Sittard ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

JawaPos.com - Justin Hubner dilaporkan tidak mendapat izin dari klubnya, Fortuna Sittard, untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nasib bek berpostur jangkung itu pun menjadi sorotan.

Nama Hubner masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Kehadiran bek berusia 23 tahun itu sangat menarik perhatian karena menjadi satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil oleh pelatih John Herdman.

Jika Hubner memenuhi panggilan tersebut, maka artinya ia melewati fase-fase awal bersama Fortuna Sittard di Liga Belanda atau Eredivisie 2026/2027. Sebab, kompetisi tersebut akan kick-off pada 8 Agustus 2026.

Dipanggilnya Hubner ke Timnas Indonesia turut menyita perhatian media Belanda, Limburger. Media tersebut mengungkapkan juru bicara Fortuna Sittard menyampaikan bahwa sang pemain saat ini sedang menuju Prancis untuk bergabung dengan tim, bukan ke Timnas Indonesia.

“Dia tetap berada di dalam bus menuju Prancis (untuk laga uji coba Fortuna Sittard melawan FC Metz pada Sabtu sore waktu setempat,” ujar juru bicara Fortuna Sittard, dilansir dari Limburger, Sabtu (25/7/2026).

Bahkan, media tersebut mengungkapkan bahwa Fortuna Sittard telah memberikan informasi sejak jauh-jauh hari kepada PSSI terkait nasib Hubner. Klub berjuluk Fortunezen itu menyampaikan sang pemain tidak tersedia untuk mengikuti turnamen yang bukan bagian dari kalender FIFA.

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Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender internasional FIFA. Maka itu, setiap klub memiliki hak penuh untuk menentukan apakah akan melepas pemainnya atau tidak.

JawaPos.com sendiri telah menanyakan terkait nasib Hubner kepada Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada balasan.