Rumor Main di Super League Menguat Setelah Fortuna Sittard Tolak Lepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

JawaPos.com-Fortuna Sittard buka suara terkait pemanggilan Justin Hubner ke Timnas Indonesia. Bek 22 tahun tersebut masuk dalam skuad berisikan 26 pemain untuk ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026.
Pihak klub dengan tegas menyatakan bahwa Justin Hubner tidak dilepas untuk Piala AFF 2026. Melansir laman De Limburger, Fortuna Sittard tidak mengijinkan pemainnya itu untuk mengikuti turnamen di luar kalender FIFA.
Perlu diketahui, Piala AFF memang bukan turnamen yang masuk dalam kalender FIFA. Itulah sebabnya, tim-tim di luar Asia Tenggara selalu berat untuk melepas pemainnya untuk dipanggil tim nasionalnya.
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Saat ini, Fortuna Sittard meyakinkan Justin Hubner sedang dalam perjalanan menuju Prancis. "Dia hanya sedang dalam perjalanan ke Prancis," ucap juru bicara klub. Pemain bertinggi 1,87 meter tersebut akan mengikuti laga persahabatan melawan FC Metz pada 25 Juli pukul 19.00 WIB.
Dipanggilnya Justin Hubner ke Timnas Indonesia justru memunculkan rumor tentang kepindahannya menuju ke Super League. Sebab, dengan bermain di salah satu tim Super League, maka dia bisa bermain di Piala AFF 2026.
Salah satu klub yang serius untuk mendatangkan Justin Hubner adalah Garudayaksa FC. Rumor tersebut muncul dari akun Instagram @ngapakfootball.
"Dari wangsit yang saya terima, Garudayaksa FC menjadi klub yang paling serius untuk mendatangkan Justin Hubner guna menambah kekuatan untuk mengarungi Super League musim baru nanti son," tulis @ngapakfootball di Instagram.
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Bersama Fortuna Sittard, Justin Hubner bermain 25 pertandingan di Liga Belanda dengan mengoleksi dua gol. Dia juga masih terikat kontrak dengan tim tersebut hingga 30 Juni 2028.
Statistik gemilang tersebut membuktikan bahwa Fortuna Sittard masih tetap ingin mempertahankannya. Apalagi, di beberapa laga, Hubner menjadi starter di musim lalu.
Menarik dinantikan apakah Justin Hubner bakal bermain di Piala AFF 2026 bersama Timnas Indonesia? Dan apakah dirinya bakal pindah ke salah satu tim Super League?
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