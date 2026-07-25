Update Klasemen Grup A Piala AFF 2026! Vietnam Nyaman di Puncak, Timnas Indonesia Peringkat Ketiga

JawaPos.com - Vietnam langsung memimpin klasemen Grup A Piala AFF 2026 setelah membantai Timor Leste 7-0 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (24/7). Kemenangan telak itu membuat Golden Star Warriors nyaman di puncak, sementara Timnas Indonesia yang belum memainkan laga perdana berada di posisi ketiga.

Vietnam Langsung Tancap Gas di Laga Perdana Vietnam memulai perjalanan di Piala AFF 2026 dengan performa luar biasa. Tim asuhan Kim Sang-sik tampil dominan sejak menit awal dan tanpa ampun menghajar Timor Leste dengan skor telak 7-0.

Tujuh gol Vietnam lahir melalui penampilan impresif Nguyen Dinh Bac yang mencetak hat-trick. Dua pemain naturalisasi juga menunjukkan kualitasnya, yakni Hendrio yang memborong dua gol serta Rafaelson yang menyumbang satu gol.

Kapten tim Nguyen Quang Hai ikut mencatatkan namanya di papan skor untuk menutup pesta gol Vietnam. Hasil tersebut menjadi kemenangan terbesar pada pertandingan pembuka Grup A sekaligus mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya.

Berkat kemenangan itu, Vietnam mengoleksi tiga poin dengan selisih gol +7. Catatan tersebut membuat mereka berada di posisi teratas klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026.

Singapura Tempel Ketat di Posisi Kedua Persaingan di papan atas Grup A langsung berlangsung ketat. Singapura juga sukses mengamankan tiga poin setelah menang dramatis 2-1 saat bertandang ke markas Kamboja di Morodok Techno National Stadium.

The Lions membuka keunggulan lebih dahulu melalui Shawal Anuar. Namun, Kamboja mampu membalas lewat gol Ouk Sovann sehingga pertandingan kembali berjalan seimbang.

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Ilhan Fandi muncul sebagai pahlawan kemenangan Singapura. Golnya pada menit-menit akhir memastikan tiga poin sekaligus membawa Singapura menempel Vietnam di klasemen.