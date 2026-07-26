Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026! Pembuktian John Herdman, Potensi Garuda Menang Besar

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada matchday kedua Grup A. Laga digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan pertama bagi pelatih John Herdman membuktikan racikan taktiknya setelah hampir tiga pekan memimpin pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Berbeda dengan Indonesia yang baru memainkan pertandingan pertama, Kamboja sudah lebih dulu merasakan atmosfer turnamen saat menghadapi Singapura.

Kondisi itu membuat tim tamu memiliki sedikit keuntungan dari sisi adaptasi, tetapi kualitas materi pemain Timnas Indonesia tetap lebih diunggulkan.

Bagaimana John Herdman Menyiapkan Timnas Indonesia? John Herdman telah menetapkan 26 pemain yang masuk skuad final Piala AFF 2026. Jumlah tersebut dipilih dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak awal Juli.

"Setiap pertandingan kami harus menyebutkan 23 orang tapi saya mempertahankan 26 pemain dalam roster (daftar pemain)," kata John Herdman di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pelatih asal Inggris itu memang belum mengungkap siapa saja yang akan menjadi starter pada laga melawan Kamboja. Namun, berdasar pola permainan selama FIFA Matchday dan uji coba, Herdman diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang menjadi ciri khasnya.

Selama pemusatan latihan, Herdman menilai perkembangan para pemain berlangsung cukup positif. Dia mengaku mulai melihat penerapan taktik yang diinginkan ketika Timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United.

Skuad Garuda berhasil menang 3-0 pada pertandingan tersebut. Meski demikian, Herdman menegaskan hasil akhir bukan fokus utama selama masa persiapan.