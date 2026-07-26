Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026! Pembuktian John Herdman, Potensi Garuda Menang Besar

John Herdman diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada matchday kedua Grup A. Laga digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7) pukul 20.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan pertama bagi pelatih John Herdman membuktikan racikan taktiknya setelah hampir tiga pekan memimpin pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Berbeda dengan Indonesia yang baru memainkan pertandingan pertama, Kamboja sudah lebih dulu merasakan atmosfer turnamen saat menghadapi Singapura.
Kondisi itu membuat tim tamu memiliki sedikit keuntungan dari sisi adaptasi, tetapi kualitas materi pemain Timnas Indonesia tetap lebih diunggulkan.
Baca Juga:Transfer Chelsea Terhambat, Rayo Vallecano Tetap Kukuh Pertahankan Harga Pep Chavarria Rp 660 Miliar
John Herdman telah menetapkan 26 pemain yang masuk skuad final Piala AFF 2026. Jumlah tersebut dipilih dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak awal Juli.
"Setiap pertandingan kami harus menyebutkan 23 orang tapi saya mempertahankan 26 pemain dalam roster (daftar pemain)," kata John Herdman di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali.
Pelatih asal Inggris itu memang belum mengungkap siapa saja yang akan menjadi starter pada laga melawan Kamboja. Namun, berdasar pola permainan selama FIFA Matchday dan uji coba, Herdman diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang menjadi ciri khasnya.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Selama pemusatan latihan, Herdman menilai perkembangan para pemain berlangsung cukup positif. Dia mengaku mulai melihat penerapan taktik yang diinginkan ketika Timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United.
Skuad Garuda berhasil menang 3-0 pada pertandingan tersebut. Meski demikian, Herdman menegaskan hasil akhir bukan fokus utama selama masa persiapan.
"Hasil (menang 3-0) itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah prosesnya. Melihat mereka mendapatkan menit bermain dan yang lebih penting lagi, melihat taktikal yang mulai muncul, melawan lawan yang bagus. Secara keseluruan, kami sudah melihat kemajuan," ujarnya.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral