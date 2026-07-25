Igor Tolic Beberkan Kondisi Persib Jelang Lawan Arema FC, Tujuh Pemain Timnas Indonesia Dipastikan Absen

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026. Meski kehilangan sejumlah pemain penting, pelatih Igor Tolic memastikan timnya tetap siap memberikan penampilan terbaik di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7).

Tujuh pemain Persib harus absen di piala presiden karena sedang menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Mereka adalah Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, dan Marc Klok.

Absennya nama-nama tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Namun, Igor Tolic menegaskan bahwa kondisi ini sudah diantisipasi sejak awal sehingga tim tetap fokus menjalani persiapan menjelang laga pembuka turnamen pramusim piala presiden.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, seluruh pemain yang tersedia telah menjalani program latihan sesuai rencana. Ia optimistis skuad yang dimiliki mampu tampil kompetitif menghadapi Arema FC meskipun tanpa beberapa pemain inti.

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," ujar Tolic dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Jumat (24/7).

Selain kehilangan tujuh pemain yang sedang memperkuat Timnas Indonesia, Persib juga belum bisa memainkan rekrutan anyarnya, Mariano Peralta. Pemain yang baru bergabung tersebut masih belum tiba dan belum mengikuti sesi latihan bersama tim. Karena itu, staf pelatih memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan pertama.

Igor Tolic menjelaskan bahwa kondisi Peralta akan terus dipantau setelah pemain tersebut bergabung dengan tim. Peluang tampil baru akan dipertimbangkan pada pertandingan berikutnya apabila proses adaptasi dan persiapannya berjalan sesuai harapan.

"Kami masih menantikan kedatangannya. Ketika dia sudah datang, kita akan lihat situasinya. Mungkin dia baru bisa main di pertandingan selanjutnya tapi tidak untuk pertandingan pertama," jelas Igor Tolic.