Hasil Lengkap Grup A Piala AFF 2026: Vietnam Borong 7 Gol, Timnas Indonesia Masih Menunggu Giliran

Para pemain Vietnam merayakan kemenangan telak 7-0 atas Timor Leste yang membawa mereka memuncaki klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026. (Instagram @aseanutdfc)
JawaPos.com - Vietnam langsung menguasai puncak klasemen Grup A Piala AFF 2026 setelah menghancurkan Timor Leste 7-0 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (24/7). Hasil itu membuat Golden Star Warriors memimpin persaingan, sementara Timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga karena belum memainkan pertandingan perdana.
Pesta gol Vietnam menjadi sinyal kuat jika tim asuhan Kim Sang-sik datang dengan ambisi besar merebut gelar Piala AFF 2026. Sebaliknya, Timnas Indonesia masih menunggu kesempatan membuka perjalanannya saat menghadapi Kamboja pada 27 Juli di Stadion Pakansari.
Vietnam tampil luar biasa pada laga pembuka Grup A dengan membantai Timor Leste tujuh gol tanpa balas. Kemenangan telak itu sekaligus menjadi margin kemenangan terbesar sejauh ini di fase grup Piala AFF 2026.
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Tujuh gol Vietnam lahir melalui hat-trick Nguyen Dinh Bac yang menjadi bintang pertandingan. Dua gol lainnya dicetak pemain naturalisasi Hendrio, sementara Rafaelson ikut menyumbang satu gol dan kapten Nguyen Quang Hai menutup pesta gol timnya.
Hasil tersebut membuat Vietnam mengoleksi tiga poin dengan produktivitas tujuh gol dan belum kebobolan. Selisih gol +7 menjadi modal penting dalam persaingan menuju babak semifinal.
Pelatih Kim Sang-sik mendapat awal yang sempurna dalam turnamen ini. Ketajaman lini depan sekaligus memperlihatkan kedalaman skuad Vietnam yang mampu memanfaatkan setiap peluang dengan efektif.
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Di bawah Vietnam, Singapura menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. The Lions juga mengoleksi tiga poin, tetapi kalah selisih gol sehingga harus puas berada di bawah Vietnam.
Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 saat bertandang ke Morodok Techno National Stadium menghadapi Kamboja. Shawal Anuar membawa Singapura unggul lebih dulu sebelum Ouk Sovann menyamakan kedudukan untuk tuan rumah.
Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Ilhan Fandi muncul sebagai penentu kemenangan. Gol pada menit-menit akhir memastikan Singapura membawa pulang tiga poin penting dari kandang Kamboja.
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