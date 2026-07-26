Adhyaksa FC Segera Berganti Nama Jadi Isenmulang FC, Rebranding Klub Super league Kembali Jadi Sorotan

JawaPos.com - Adhyaksa FC dikabarkan akan segera mengubah identitas klub menjadi Isenmulang FC setelah resmi berpindah markas ke Kalimantan Tengah. Pergantian nama tersebut disebut-sebut akan disahkan dalam Kongres PSSI pada awal Agustus.

Nama Isenmulang FC dipilih Adhyaksa FC karena memiliki makna yang kuat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam bahasa daerah setempat, Isenmulang berarti pantang mundur, sebuah filosofi yang diharapkan menjadi semangat baru klub dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league.

Jika perubahan jada Isenmulang FC itu benar-benar disahkan, Adhyaksa FC akan menjadi klub kedua yang berganti identitas pada Kongres PSSI. Sebelumnya, Malut United juga dikabarkan akan berganti nama menjadi Jateng United setelah proses perpindahan kepemilikan dan domisili klub.

Fenomena pergantian identitas klub bukanlah hal baru di sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, publik sudah beberapa kali menyaksikan klub berganti nama, logo hingga markas dalam waktu yang relatif singkat. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah terjadi perubahan kepemilikan atau perpindahan domisili.

Meski secara regulasi perubahan identitas klub dimungkinkan, langkah seperti ini tetap memunculkan perdebatan di kalangan suporter. Sebagian menilai rebranding merupakan bagian dari strategi bisnis untuk membangun pasar baru sekaligus memperkuat identitas daerah yang menjadi markas klub.

Di sisi lain, tidak sedikit yang menilai pergantian nama yang terlalu mudah justru membuat identitas klub menjadi kurang kuat. Klub dinilai kehilangan sejarah, ikatan emosional dengan pendukung lama, hingga tradisi yang telah dibangun sejak awal berdiri.

Apabila Isenmulang FC resmi menjadi identitas baru Adhyaksa FC, klub promosi tersebut akan memulai perjalanan baru sebagai representasi Kalimantan Tengah di kompetisi Liga 1 musim 2026/2027. Nama baru itu sekaligus diharapkan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat setempat.

Kini keputusan akhir tinggal menunggu hasil Kongres PSSI. Jika disahkan, kompetisi Liga 1 musim ini akan kembali menghadirkan wajah baru melalui lahirnya Isenmulang FC serta perubahan identitas Malut United menjadi Jateng United.