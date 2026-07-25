Resmi Gabung Adhyaksa FC, Reza Muhammad Siap Buktikan Kualitas Usai Tampil Gemilang Bersama Persiraja

JawaPos.com - Adhyaksa FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Klub tersebut resmi memperkenalkan penjaga gawang Reza Muhammad sebagai rekrutan anyar setelah tampil impresif bersama Persiraja Banda Aceh musim lalu.

Kedatangan Reza menjadi bagian dari upaya Adhyaksa FC memperkuat lini pertahanan. Kiper muda itu diharapkan mampu menghadirkan persaingan sehat di bawah mistar sekaligus menambah kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya persaingan sepanjang musim.

Reza datang dengan bekal catatan performa yang cukup meyakinkan. Saat membela Persiraja Banda Aceh, ia dipercaya tampil dalam 21 pertandingan.

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Dari jumlah tersebut, Reza membukukan 56 penyelamatan dan mencatatkan tujuh clean sheet, statistik yang menunjukkan konsistensinya menjaga gawang tim.

Melalui perkenalan resminya, Reza mengaku sangat bersyukur bisa bergabung dengan Adhyaksa FC. Baginya, kepindahan ini memiliki arti tersendiri karena menjadi pengalaman pertama berkarier di luar daerah asalnya.

Ia menilai kesempatan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan sebagai pesepak bola profesional. Bermain di lingkungan baru akan memberinya banyak pengalaman sekaligus tantangan yang dapat membantu meningkatkan kualitas permainan.

"Pastinya saya sangat bersyukur. Ini juga menjadi tahun pertama saya bermain di luar daerah, jadi kesempatan ini sangat berarti buat saya. Dengan adanya kesempatan ini, saya jadi semakin termotivasi untuk terus berkembang," ujar Reza.

Kiper muda itu menyadari usianya masih memberikan banyak ruang untuk belajar. Karena itu, ia ingin memanfaatkan setiap kesempatan bersama Adhyaksa FC sebagai bekal untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di level profesional.