Hadapi Persija Jakarta! Ernando Ari Bongkar Misi Besar Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang mematangkan tim sebelum Super League 2026/2027 dimulai.

Kiper Ernando Ari menegaskan Green Force akan memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026), sekaligus menyatukan kekompakan skuad yang dihuni banyak pemain baru.

Mengapa Piala Presiden 2026 Sangat Penting bagi Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya tidak sekadar mengejar hasil di Piala Presiden 2026.

Turnamen pramusim ini menjadi momentum penting bagi Green Force untuk menguji perkembangan tim sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026/2027.

Skuad asuhan Bernardo Tavares memanfaatkan setiap pertandingan untuk menyempurnakan pola permainan sekaligus mempercepat adaptasi para pemain baru.

Dengan jadwal pertandingan yang kompetitif, setiap laga menjadi tolok ukur kesiapan tim menghadapi musim panjang.

Kiper Ernando Ari menilai proses membangun chemistry menjadi prioritas utama Persebaya Surabaya selama mengikuti turnamen tersebut.

Menurutnya, kekompakan menjadi fondasi agar tim mampu tampil konsisten ketika kompetisi resmi bergulir.

"Kita sedang dalam masa menyatukan tim dan juga ingin menjadi tim yang kompak,” ujarnya.