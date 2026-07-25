Hadapi Persija Jakarta! Ernando Ari Bongkar Misi Besar Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari menegaskan Green Force siap memberikan performa terbaik saat menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang mematangkan tim sebelum Super League 2026/2027 dimulai.
Kiper Ernando Ari menegaskan Green Force akan memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Persija Jakarta pada laga pembuka Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026), sekaligus menyatukan kekompakan skuad yang dihuni banyak pemain baru.
Persebaya Surabaya tidak sekadar mengejar hasil di Piala Presiden 2026.
Turnamen pramusim ini menjadi momentum penting bagi Green Force untuk menguji perkembangan tim sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026/2027.
Skuad asuhan Bernardo Tavares memanfaatkan setiap pertandingan untuk menyempurnakan pola permainan sekaligus mempercepat adaptasi para pemain baru.
Dengan jadwal pertandingan yang kompetitif, setiap laga menjadi tolok ukur kesiapan tim menghadapi musim panjang.
Kiper Ernando Ari menilai proses membangun chemistry menjadi prioritas utama Persebaya Surabaya selama mengikuti turnamen tersebut.
Menurutnya, kekompakan menjadi fondasi agar tim mampu tampil konsisten ketika kompetisi resmi bergulir.
"Kita sedang dalam masa menyatukan tim dan juga ingin menjadi tim yang kompak,” ujarnya.
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“Jadi di masa Piala Presiden ini kita bakal memanfaatkan pertandingan-pertandingan yang ada banyak pemain baru yang baru berkumpul, kita harus menyatukan satu misi juga, satu visi untuk pertandingan-pertandingan yang ada ke depan."
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