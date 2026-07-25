Kiper Timnas Indonesia Tak Dijamin Aman! Reza Arya Panaskan Persaingan Palang Pintu Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persaingan posisi penjaga gawang Persebaya Surabaya semakin ketat menjelang Piala Presiden 2026. Reza Arya Pratama menegaskan siap memberikan penampilan terbaik jika dipercaya tampil saat Green Force menghadapi Persija Jakarta pada laga perdana Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026), demi membantu tim meraih kemenangan dan mematangkan persiapan menuju Super League 2026/2027.

Mengapa Persaingan Kiper Persebaya Surabaya Semakin Sengit? Persebaya Surabaya datang ke Piala Presiden 2026 dengan kedalaman skuad yang mumpuni, termasuk di sektor penjaga gawang. Kehadiran Reza Arya Pratama membuat persaingan di bawah mistar semakin kompetitif bersama Ernando Ari Sutaryadi, Kenzo Albar, dan Ilham Al-Arif.

Situasi tersebut justru disambut positif oleh Reza. Menurut kiper berusia 26 tahun itu, persaingan sehat akan membuat seluruh penjaga gawang terus meningkatkan kualitas latihan sehingga siapa pun yang mendapat kesempatan bermain sudah berada dalam kondisi terbaik.

Persebaya Surabaya akan membuka perjalanan di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta. Setelah itu, Green Force masih harus menghadapi PSMS Medan dan wakil Thailand, Port FC, untuk memperebutkan tiket menuju fase berikutnya.

Bagi Bernardo Tavares, turnamen pramusim menjadi ajang penting untuk melihat kesiapan seluruh pemain sebelum kompetisi Super League dimulai. Karena itu, setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan kualitasnya, termasuk para penjaga gawang.

Apa Target Reza Arya Jika Mendapat Kesempatan Bermain? Reza menegaskan dirinya selalu siap apabila dipercaya menjaga gawang Persebaya Surabaya. Namun, ia tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tim pelatih mengenai siapa yang akan diturunkan sejak menit pertama.

"Kalau mendapat kesempatan bermain, saya ingin memberikan penampilan terbaik. Target saya tentu mencatatkan clean sheet dan membantu tim meraih kemenangan. Dengan performa yang baik, saya berharap bisa terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih," ujarnya Reza Arya dikutip dari laman Persebaya.id pada Sabtu (25/7/2026).

Target tersebut menjadi motivasi besar bagi Reza yang menjalani musim baru bersama klub barunya. Setelah tujuh musim memperkuat PSM Makassar, ia akhirnya menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Persebaya Surabaya pada musim 2026/2027.

Perjalanan tersebut juga menjadi pengalaman pertama Reza merantau ke luar Sulawesi sepanjang karier profesionalnya. Ia berharap mampu memberikan kontribusi maksimal sekaligus membuktikan kualitasnya bersama Green Force.